女毒蟲夜市倒車撞死女童 判囚16年定讞

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女毒犯丁易津前年開車載著通緝犯劉芊輝，因被警攔查劉竟要丁在桃園夜市內高速倒車逃逸，撞死一名幫母親收攤的7歲女童，高院認定劉男是殺人共犯判刑14年、丁女判刑16年，2人不服提上訴，最高法院駁回定讞。

2016年4月28下午4時許，24歲的丁女無照駕車，搭載24歲的通緝犯劉姓男子，行經桃園夜市北埔路和中正路口時，遭桃園市巡邏員警攔檢，劉男擔心被查獲要求丁女不要停車，丁急忙重踩油門高速倒車逃逸。

當時孝順的7歲賴姓女童，下課後到夜市幫忙媽媽收攤掃地，丁女倒車時先撞毀攤架，再輾過女童頭部導致其當場死亡，賴母也遭波及受傷，丁女明知已經撞倒母女，卻仍加速逃離現場，警方循線將丁、劉2人逮捕到案。

丁女辯稱，當下沒想太多，也不想害朋友被警察抓到，儘管自己沒駕照，仍在夜市加速倒車逃逸；撞到攤位時，雖知道可能撞到了人，因劉男要她繼續倒車，她才加速倒車逃跑。

高院認定，劉男雖然沒有明確出言指示丁女繼續倒車，但當時小客車後照鏡繼裂，他負責向後看指揮，卻以眼神、手勢要求丁女倒車，劉與丁有殺人的犯意聯絡，將劉男改依殺人罪重判14年、丁女判16年。案經上訴最高法院駁回確定。

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(中時)

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