汐科站月台狹窄 台鐵斥資3200萬拓寬

汐科站月台狹窄，台鐵拓寬為6.2公尺，方便旅客行走。（台鐵提供）

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汐科站拓寬後，旅客不必再走在黃線內，行走更安全。（台鐵提供）

台鐵汐科火車站每天出入旅客1.5萬人，月台原狹窄，只有1、2公尺寬度，旅客只能走到黃線前方，恐有跌落軌道的危險。台鐵花了一年的時間，斥資3200萬元將月台拓寬至6公尺，還加裝數十盞燈，讓新的汐科站更寬敞明亮。

汐科火車站的設計較特殊，南、北口距離800米，較為狹長；第二月台第7車至14車的位置，因柱子設置位子，致前方只有1.2公尺至1.5公尺能供旅客通行，險象環生。

台鐵於去年2月開始拓寬工程，把柱子後方的圍籬向外推2公尺至4公尺，旅客可繞過柱子至後方的長廊，不必緊貼月台邊緣，上月5日正式啟用。台鐵台北工務段副段長王立德表示，若含柱子，月台最寬處已有6.2公尺。另外，台鐵還在月台上方新裝53盞燈，下方無障礙通道處新增42盞燈。

汐科站也新增遠端遙控設備，王立德表示，身障等旅客設置的電梯因為是從站外直通月台中央，不會經過驗票口，之前都上鎖控管，杜絕不肖人士藉此逃票。

但旅客在電梯外按鈴呼叫，只有在售票處內員工聽得見，聽到以後再趕往電梯，用鑰匙解鎖，可能要好幾分鐘，讓旅客感到非常不便。這次新增遠端遙控設備，月台、售票處都設答鈴及控制設備，透過監視器即可確認旅客身分狀況，就可立即開鎖，即時服務需要的旅客。

(中時)

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