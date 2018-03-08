日5千噸級驅逐艦朝日號 昨正式於長崎服役

日本新型5千噸級驅逐艦朝日號，於昨日在長崎正式服役。（圖/日本海上自衛隊）

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中時電子報

據日本經濟新聞報導，耗資約760億日幣（約210.4億台幣）、由三菱重工長崎造船所打造的朝日級1號驅逐艦「朝日」號（あさひ），正式於昨日在長崎港舉行服役儀式，由新任防衛大臣小野寺五典親自住持。朝日號首任艦長由原松雪號（まつゆき）艦長、海上自衛隊高岡智中校擔任，服役後的朝日號，將移駐佐世保基地，負責防禦來自北韓與中國大陸的海上威脅。

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這款新型驅逐艦，是現役海上自衛隊主力- 秋月級護衛艦的新版本，卻非未來的主力軍艦，據日本防衛省的預算報告顯示，朝日級目前只打造兩艘，包含朝日號、和去年10月下水的二號艦不知火號，未來自衛隊仍將以8,200噸級的飛彈驅逐艦為主。

日本海上自衛隊昨日在長崎進行軍艦服役儀式。（圖/日本海上自衛隊）

作為軍艦過渡方案，朝日級驅逐艦保留了秋月級艦體、升級最新版本的反潛偵蒐裝備，但嚴格控管製造成本，在偵查和武裝設備上多處被「犧牲」。朝日級驅逐艦排水量為5,100公噸，採用柴油渦輪噴射和電動引擎，最高速度可達30節、最大乘載員額約為230名。

日本朝日號驅逐艦服役儀式，由防衛大臣小野寺五典親自主持。（圖/海上自衛隊）

雖防空系統無法和秋月級相比，但裝備有OQQ-24艦艏與OQR-4拖曳陣列聲納，讓其反潛架構更加強化。武器的部份，配備艦艏5吋炮、8枚反艦飛彈、2座方陣快炮以及一架SH-60K直升機。

此次服役儀式中，還有一個特別的意義，戰前知名的三菱造船公司，在經過戰後整併改名後半世紀，重新讓這家老牌造船廠重新「復活」，不僅成為日本海上自衛隊重要的夥伴，也將力拚世界等級的造船廠之列。

(中時電子報)

文章來源：造船の三菱、もう一度　長崎で４年ぶり護衛艦引き渡し

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