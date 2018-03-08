凶狠醫院保全 打死鬧事病患辯稱自己跌倒遭判刑

2018年03月08日 16:39 中時 李文正

北市聯合醫院中興院區3名保全員聯手毆打鬧事病患，2016年5月間，保全前往處理病患情緒激動，分別毆打皮膚病以及胰臟炎患者，其中胰臟炎患者被打到顱內出血，保全還將人推到院外的吸煙區，未及時就醫，導致病患死亡，士林地院依傷害致死罪，分別判決廖姓、鄭姓保全有期徒刑7年6月、7年4月，另一次，3人共同毆打皮膚病患，則依妨害自由，各判決有期徒刑6月，得易科18萬罰金。

前年5月6日，一名流浪漢因皮膚病到醫院就醫，中午1點多，他想要多拿一些藥膏，賴在地上不肯離去，院方通知約聘保全人員到場，廖姓、鄭姓和胡姓3人，將病患拖到廁所毆打，導致頭部、手臂紅腫，半小時後才讓患者去領藥。

5月21日，再次發生患者因酒後胰臟炎到醫院急診，並躺在醫院大廳的地上，廖姓、鄭姓保全將患者拖到樓梯間，架著醉漢的雙臂，先推去撞牆，其中一人以右勾拳毆打患者下顎，導致顱內出血，當人血流滿面、意識不清，2人用醫院的輪椅，將他推到院外的吸煙區，過了半小時，遭其他民眾發現已經沒有呼吸心跳。

2名保全聲稱病患自己跌倒，並沒有動手毆打，否認犯罪，但法官發現，當時監視器拍到3人一起到樓梯間，若真如保全所說，為何病患下半身沒有受傷，傷勢集中在頭部，而且從稍早監視器顯示，病患還能自行走動，若跌倒，保全焉有不攙扶的道理。

跡證顯示，輪椅、樓梯間和保全的鞋子上都沾有死者的血跡，證明事發時，3人在一起，其中一名保全在警訊時，坦承有動手，事後雖然否認，但法官認為是2人說謊，且根據監視器畫面，病患當時已沒有意識，頭部呈現往下癱倒，保全還將人往外推，與常理不符。

判決指出，保全員已經是30歲的成年人，應該要保護醫院內人員，包括病患的安全，竟然將傷者推出醫院，顯然是動手毆打傷患而心虛，棄置在醫院外讓傷患血流不止，認定2人犯共同傷害致死罪，而之前毆打皮膚病患，3名保全各遭判決有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時)