外掛1.6萬公斤 美種馬王直升機刷新載重里程碑

2018年03月08日 16:07 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍的新型CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機造價高昂，一架造價已飆到1.22億美元（約38億台幣），比價格不斐的F-35A聯合攻擊戰機還貴。不過，它的載重力果然不同凡響。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）與《垂直雜誌》（Vertical Magazine）報導，塞考斯基∕洛克希德馬丁（Sikorsky/Lockheed）7日宣布，CH-53K「種馬王」首度通過1.6萬公斤的外掛載重測試，也就是所謂的「飛行包線擴充」（flight envelope expansion）測試，跨越了另一個重要的里程碑，它今年將交付美國海軍陸戰隊。

CH-53K在美國佛羅里達州的塞考斯基研發飛行中心（Sikorsky Development Flight Center）單鉤提起重物，展現了令人滿意的載重品質。「種馬王」總重剛超過9.1萬磅（近41公噸），是塞考斯基旗下最重的直升機。

儘管CH-53K的基本設計與它將取代的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機大同小異，但載重能力卻是後者的3倍左右。而隨著美國海軍陸戰隊的裝備愈來愈大，這種載重能力也日趨重要。

軟頂悍馬重約2,500公斤，而硬背悍馬車重約3,850公斤。美軍為了防備在阿富汗和伊拉克技術日益精進的爆炸裝置，後來加上裝甲護板，以致如今重達約6,350公斤。

至於將取代悍馬的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV），則依配置的不同，重7,700－10,900公斤不等。

先前美國海軍陸戰隊專案與資源（Programs and Resources）負責人湯馬斯（Gary Thomas）透露，他們預料，約莫在2019至2022年間，等「種馬王」進入全速生產階段階段後，造價可望降至不到8,900萬美元（約28億台幣）。

而首架「種馬王」可望在2019年獲得初始作戰能力，而它更寬敞的機艙將能載運更多士兵與悍馬軍車等裝備。

此外，「種馬王」的巡航速度為170節，戰鬥半徑為110海里（約204公里），而實用升限為14,400英尺（約4,400米），爬升率為每秒13米。

(中時電子報)