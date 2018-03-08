媽老的小孩不幸福 因老媽長相被霸凌

奇美醫院醫師蔡永杰表示，高齡媽媽的小孩易被霸凌。（陳志祥攝）

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國內出現62歲婦人借卵產子，婦產科醫師對此憂心忡忡，因為高齡媽媽的小孩易被同儕霸凌，醫師除了不鼓勵高齡生育的風氣漫延，同時希望政府出面管控，這是牽涉下一代的育兒品質、也涉及國力遭到影響。

國人105年平均初婚年齡男性為32歲，女性29.7歲，而女性生育第1胎的平均年齡為30.7歲，其中年齡為35歲以上占19.54％。女性的生育年齡延後的情況愈來愈嚴重，如今再冒出62歲產子的消息，一般人的第1個反應是「好厲害喔」！為了深怕老婦人帶起晚生小孩的風氣，奇美醫院生殖醫學中心主任蔡永杰呼籲，此風不可長！

「在國外，高齡產子要經過身體健康的評估」蔡永杰指出：「心理狀況也要經過診斷，甚至必須考核是否有足夠的財力支持小孩繼續成長。憲法雖然保障人民有生育的自由，其實換個角度，憲法也要保障小孩正常成長環境的權利。」

蔡永杰指出，根據國外研究，高齡媽媽的小孩容易被同儕霸凌，因為媽媽長得老樣與別人的媽媽不太一樣，因而導致心理成長受到影響。再者，高齡產婦本身進入老化，開始有慢性疾病也不容易給小孩好的照顧。

蔡永杰擔憂國內出現62歲生子會帶給年輕不好的示範，成為年輕人模仿的對象，認為趁年輕好媽努力打拚、或是大玩特玩享受人生，生小孩以後再說，因而助長晚生小孩的風氣。

今（8）日是「婦女節」，國健署強調，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，40餘歲以上準爸爸也與寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病相關，顯示適齡生育相當重要。

(中時)

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