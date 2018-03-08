防蔡丁貴拆蔣公銅像 基隆波麗士淋雨守候

2018年03月08日 16:40 中時 李其樺 、 張穎齊

為了維護基隆228的追思活動，基隆警方出動大隊人馬前往海洋廣場維安。（張穎齊攝）

為了維護基隆228的追思活動，基隆警方出動大隊人馬前往海洋廣場維安。（張穎齊攝）

為了防止有人來鬧場，破壞蔣公銅像，基隆警方在全市的蔣公銅像進行巡邏維安，並冒著雨勢持續守護。（張穎齊攝）

員警為了防止蔣公銅像遭破壞，淋著雨加強巡邏，盡忠職守的表現讓人欽佩。（張穎齊攝）

為了維護基隆228的追思活動，基隆警方出動大隊人馬前往海洋廣場維安。（張穎齊攝）

今年是228事件71周年，而「基隆人的228」則是在3月8日發生，據受難家屬表示，當時造成3000多個基隆人喪命。為了紀念這個日子，基隆市長林右昌今（8）日下午2時28分將在海洋廣場舉辦追思活動。為了防範有人鬧場，基隆警方派出了60多位警力出動，淋雨守候蔣公銅像，令民眾大讚「波麗士大人辛苦了！」

今（8）日下午2時許，基隆市海洋廣場聚集了各界地方人士，包括228受到迫害的家屬以及多名民進黨籍議員、市府官員，一同辦理追思活動，紀念往生者。不過，由於自由台灣黨主席蔡丁貴在去年2月27日與3月8日曾率員前來抗議，要求拆除蔣公銅像，警方對此不敢大意，早早就嚴陣以待。

警方表示，今天在海洋廣場及火車站圓環一帶出動了50名警力，由於基隆共有10尊蔣公銅像，每尊都有調派警員前往巡邏防範，避免有人要破壞銅像，同時維護交通安全。

但直到下午4時前，基隆目前都沒有看見蔡丁貴等人的蹤影，不過警方仍不敢大意，持續冒著雨勢在場守候維安，盡忠職守的表現，令周遭的民眾都大讚「波麗士大人辛苦了！」

(中時)