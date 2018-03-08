擊敗福山雅治、麥特戴蒙 巴勒斯坦男星忍辱奪威尼斯影帝

2018年03月08日 16:10 中時 潘鈺楨

卡梅爾巴沙擊敗麥特戴蒙等人，奪下威尼斯影帝。（海鵬提供）

提名奧斯卡最佳外語片的電影《你只欠我一個道歉》（The Insult），精彩法庭攻防戲讓人難忘，但男主角卡梅爾巴沙（Kamel El Basha）在演出前卻被叮囑「三緘其口」，拍攝過程即便遭到百般羞辱，也必須堅守「打不還手，罵不還口」原則，完全不能動氣。果然該片開拍後，巴沙幾乎從頭到尾都得遭演出對手戲的演員艾德卡拉姆（Adel Karam）言語霸凌，「忍氣吞聲」的精彩演技，讓他擠下福山雅治、麥特戴蒙，一舉奪下本屆威尼斯影展影帝大獎。

《你只欠我一個道歉》雖是卡梅爾巴沙首部主演的電影，他卻將自己豐沛的人生閱歷全數注入其中，看過的人無不感動讚嘆。他

出生於耶路撒冷南方小城，自小對巴勒斯坦人遭受不公平待遇，感到忿忿不平。年輕氣盛的他是個典型文青，曾為爭取公民權益、參與街頭抗爭而遭政府逮捕入獄。出獄後，他轉赴劇場界發展，因為演出德國劇作家布萊希特（Brecht）話劇而聲名大噪，也曾執導過7齣膾炙人口的舞台劇，成為該國首屈一指的表演指導。

卡梅爾巴沙在《你只欠我一個道歉》飾演工程師葉瑟，在整頓街道的違章建物時，意外和修車廠老闆東尼起了口角，兩人堅持己見、互不相讓，竟讓這個小衝突變成了大事件，一路鬧上了法庭，更在媒體報導推波助瀾下，成為全國矚目的大代誌。有趣的是，或許過去的血氣方剛太有「口碑」，巴沙在接演該片時竟被叮囑要「三緘其口」，拍攝過程中即使遭到羞辱，也必須「打不還手，罵不還口」，絕對不能動怒動氣，必須「忍辱負重」演完全片。

但由於卡梅爾巴沙成長的背景，其實與《你只欠我一個道歉》片中角色「葉瑟」極為類似。身背負著歷史的傷痛、社會與族群的傷口，劇本上許多台詞對他而言、無異如同「在傷口上灑鹽」，演出時他更不時得遭對手戲演員艾德卡拉姆言語霸凌，卻「人在屋簷下，不得不低頭」，精準動人的演出讓人心疼。《你只欠我一個道歉》不僅為他勇奪威尼斯最佳男主角大獎，影片更奪下美國電影學會電影節(AFI)觀眾票選最佳影片，不僅美媒更讚譽「劇情峰迴路轉，結局強大震撼」，該片在台灣試片時，片中的寬恕精神讓觀眾看得熱淚盈眶，資深牧師饒孝楫更豎起大拇指、以「非常棒」來形容該片。電影將於3月23日在台上映。

(中時)