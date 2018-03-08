自訴誹謗首次開庭 王炳忠批周玉蔻是慣犯

王炳忠(中）和父親王進步（左一）自訴周玉蔻誹謗，出庭前批周是誹謗慣犯，提告是要掃輿論空汙。（王己由攝）

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周玉蔻為誹謗案出庭，不想多談案情。（王己由攝）

名嘴周玉蔻，去年在政論節目指新黨發言人王炳忠，為大陸發展軍事訓練組織，是中共線民，還說王父王進步帳戶匯進500萬款項，王氏父子認為周所言不實自訴涉嫌誹謗等罪嫌。台北地院8日首次開庭，王炳忠痛批周玉蔻是法院認定的誹謗慣犯，「希望能掃除輿論空汙，還給新聞工作者尊嚴」，周則說所言有消息來源都是事實，要求判無罪。

王炳忠因陸生周泓旭共諜案被列為證人，去年12月19日清早遭檢調大動作搜索約談，案發後周玉蔻接連在政論節目上和個人臉書，指王炳忠為大陸發展軍事訓　組織、是中共線民和第五縱隊等，還說王父帳戶匯進折合台幣500萬元的美金，王炳忠和父親王進步，認為周的說法不實，嚴重污衊父子名譽，今年初遞狀自訴周玉蔻涉犯洩密、誹謗等罪嫌，並附帶民事求償148萬7000元。

北院8日下午2點10分首次開庭，庭訊前，王炳忠說提告不止是為個人，還有家人被她誹謗破壞名譽，還說大家都很清楚，周她是中華民國法院認定的誹謗慣犯，多次誹謗罪行，法院都有判決。

王更痛批周玉蔻號稱資深媒體人，實際已離開新聞採訪崗位非常久的時間，經常都以新聞工作者自居，「我想全台灣的許多媒體朋友也都因為她的誹謗慣犯的犯行拖累」、希望能為台灣的輿論環境除去空汙，也希望能為所有的新聞工作者，挽回名聲。

(中時)

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