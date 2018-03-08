2019年高齡機強制退場 遠航總經理：給我武士刀

2018年03月08日 16:46 中時 陳祐誠

交通部修正《民用航空運輸業管理規則》，民用客機機齡超過26年將強制退場，原預計2019年元旦起實施，但首當其衝的遠東航空認為時間不夠，要求3年緩衝期。據悉，交通部可能會將上路時間延後，但不會接受延長3年；遠航總經理李承仲今表示，若不延長緩衝期，明年剩下3架飛機能飛，等於叫公司關門，「那就給我一把武士刀吧」。

根據國際定義，14年以上飛機就算是「高齡機」，交通部民航局去年預告《民用航空運輸業管理規則》修正，超過26年的民用客機將強制退場，若真的在明年元旦上路，遠東航空MD機隊將有4架飛機要強迫退場，加上1架飛機定期維修，等於MD機隊只剩3架能飛，才讓遠航大喊吃不消，要求交通部給3年緩衝期。

李承仲指出，遠航考慮引進4架A320系列或波音737等窄體客機，4架飛機最少需要16名正駕駛、16名副駕駛，目前國籍飛行員不足，培養需要時間，一連串訓練下來，也不是1年可以搞定的事，即使是現有的機師轉訓其他機型，也要花時間，即使交通部延長1年緩衝也不夠，「若只延長1年，那就給我一把武士刀吧」。

李承仲說，2019年遠航MD機隊將有4架滿26年，加上固定會有1架進場維修，剩3架能飛，等於逼公司關門，希望交通部能考量到遠航1200個員工及家庭，給遠航一點時間做機隊汰換。

(中時)