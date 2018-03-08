克萊兒芙伊狂喊「我沒瘋」 被關精神病院

克萊兒芙伊被強制關進精神病院。（福斯提供）

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導演史蒂芬索德伯 (左起) 、克萊兒芙伊、喬舒亞李納德出席柏林影展。（福斯提供）

憑Netflix《王冠》（The Crown）入圍美國艾美獎及英國影藝學院獎，並拿下金球獎戲劇類電視最佳女主角的克萊兒芙伊，日前宣布再演出兩季《王冠》後將卸任退位。近年轉戰大銀幕的她，去年於動態捕捉大師安迪席克斯（Andy Serkis）首部執導電影《我要為你呼吸》（Breathe）擔任女主角，清新的演技讓人印象深刻；來自英國的她，今年更在金獎導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導的最新電影《瘋人院》（Unsane）中，首度嘗試美式口音接任女主角一職。

克萊兒芙伊飾演的女主角索雅瓦倫提尼，為了躲避長期以來的外來騷擾而搬離原居住地，卻在其非自願的狀態下被強制關進精神病院。然而她內在最大的恐懼是真實還是虛幻？當連自己都信不過，她又如何去相信別人？片段中的她義正嚴詞表明自己沒瘋，然而體制、機構，一切都凌駕於她之上，她只能靠自己單打獨鬥與世界為敵。

索德柏形容《瘋人院》：「它從一部跟蹤狂劇情片，慢慢轉變成神祕的驚悚片，然後最終變成駭人的恐怖片。」曲折離奇的劇情更媲美《隔離島》（Shutter Island）。電影將於3月23日全台上映。

(中時)

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