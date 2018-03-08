好戲連台！彰化溪州信徒酬神 30多場布袋戲要連演到月底

溪州鄉坑厝村溪林路兩旁排滿信徒請來酬神的布袋戲演出。（鐘武達攝）

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雖然台下沒有觀眾，戲團人員還是很賣力表演。（鐘武達攝）
溪州鄉坑厝村信徒為了還願，農曆正月17日起請來酬神戲演出。（鐘武達攝）
溪州鄉坑厝村的阿彌陀佛碑是當地信仰中心。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉坑厝村溪林路旁，連日來每天晚上都有2、30場布袋戲在上演，這是信徒慶祝百年阿彌陀佛碑立碑紀念請來的酬神戲，由於還願的信徒多達200多人，總計200多場酬神戲將一直排演到月底。

坑厝村長鄭萬長說，相傳在100多年前，當地水患不斷，當時有村民在佛碑現址發現1塊奇怪的「漂流木」，走近看才發覺是刻有「南無阿彌陀佛」字跡的石碑。

村民擲筊請示，於農曆正月17日將石碑立起 ，並決定在傳統農曆11月17佛祖誕辰之外，也將這一天定為佛誕，隨後開始有人還願演出酬神戲。說也奇怪，立碑後水患不再，佛碑也就此成了信仰中心。

不僅村民，連路過的外地民眾也會來膜拜許願，香火鼎盛。鄭萬長說，信徒大多為了事業、考試與身體健康來許願，可能都很靈驗，才會艱越來越多人來還願。

戲棚發芽了！有長輩回憶，早期戲棚都是用竹子搭建，有1年，酬神戲連演近1個月，結果竟然演到戲棚的竹架長出新芽，真有趣。

鄭萬長說，除了坑厝村，緊鄰的溪厝村今年也有信徒共襄盛舉，總計200多名信徒還願請來布袋戲，每團每天行情為3200元，下午與晚上兩場演出，並不是只有播放音效，而是要有人在台上表演，以示對神明的尊敬。

(中時)

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