夏如芝《澎湖愛情故事書》辦簽書會 陳品延、noovy站台

夏如芝在《澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行》大解放，比基尼、入浴照引人遐思。（伊林娛樂提供）

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旺報
陳品延（左）抱病參加夏如芝簽書會。（伊林娛樂提供）
JK（左）與Shawn（右）代表noovy出席夏如芝簽書會。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂藝人夏如芝推出由澎湖縣政府旅遊處出版的《澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行》，日前舉辦簽書會與粉絲同樂，300本限量故事書迅速銷售一空；一同拍攝旅遊故事書的男主角陳品延也抱病力挺，伊林日系樂團noovy成員趁著到日本開見面會前的空檔，偷偷現身簽書會「報恩」，給夏如芝大驚喜。

最近因感冒「失聲」的夏如芝回憶說，簽書會辦在公司，只在臉書、IG簡單宣傳，一開始真的很怕沒什麼人來，沒想到來了數百位粉絲，有人為了「搶頭香」，站在第1排與夏如芝近距離互動，當天凌晨4點就到公司門口排隊，讓夏如芝感動萬分：「真的是真心愛我，才能這麼堅持。」也很感謝粉絲到場支持。

與夏如芝一起拍旅遊故事書的男主角陳品延，也抱病出席簽書會。他表示，工作過程中，印象最深刻的照片就是臨時被CUE要脫上衣拍照，又要爬在梯子上，有懼高症的他超緊張，但還好後來成果不錯。

這次從日本返台參加公益演唱會的noovy，團員貝斯手JK以及主唱Shawn，在簽書會上驚喜現身，原來夏如芝上回有去noovy演唱會，2人這次是帶著「報恩」、「感謝」的心態來支持她，讓夏如芝看到驚呼：「你們怎麼在這！」

(旺報)

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