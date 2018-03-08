因應新課綱將上路 技職學校組SUPER聯盟

2018年03月08日 16:52 中時 林欣儀

108年新課綱將正式上路，許多學校這兩年開始試行課程選修、核心素養培養等課綱內容，卻因師資與空間問題，遭遇不少阻礙，為幫助學校達到經驗交流與資源分享，台中市教育局邀集全市25所技職學校共組「SUPER聯盟」，8日正式成立。

包括被教育部列為12年國教新課綱第一期前導學校的台中家商、台中高工、沙鹿高工，以及來自台中市各區技職學校代表，在教育局代表帶領下按下啟動球，宣告「SUPER聯盟」正式成軍，未來將透過前導學校分享、專家講座等方式，幫助各校訂定課程、發展學校特色。

教育部規劃委員陳信正指出，108新課綱包含核心素養、選修課程與彈性學習時間等，許多學校對核心素養仍不熟悉，此外，因選修課程的實施，包括跑班、校園空間及師資、設備等問題都急待解決，透過經驗交流、提出問題並解決的方式，盼讓課綱順利上路。

教育局高中職教育科長湯惠玲強調，「SUPER聯盟」是全台各縣市中第一個成立的技職學校新課綱交流聯盟，未來教育局會訂定相關計畫，逐步檢視各校的師資、空間並進行改善，同時更要納入教育界，可培養真正符合業界需求能力的學生。

台中家商校長林怡慧指出，面對新課綱，教師們在教學方法上也必須改變，聯盟也將透過研習、分組等模式進行腦力激盪，藉以提出可行策略。

(中時)