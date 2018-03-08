柯金源致力台灣環境運動30年 傑出貢獻獎

2018年03月08日 16:34 中時 潘鈺楨

自2014年起，台灣國際紀錄片影展（TIDF）增設「傑出貢獻獎」，表彰在台灣紀錄片及歷史上有卓越表現與貢獻的紀錄片工作者，繼綠色小組、全景傳播基金會獲獎後，本屆「傑出貢獻獎」頒發給現任公共電視新聞部製作人柯金源導演。柯金源的最新長片，爬梳台灣環境運動三十餘載的《前進》也將於TIDF世界首映？

柯金源，業界尊稱他「柯師傅」，是目前台灣最重要的環境紀錄片工作者。永遠行程滿滿的他，手上總有數部影片同時在製作，雖在體制內工作，但始終堅持批判精神，不畏任何外在因素，關懷著那些被忽略與受迫害的土地、生靈、人們。柯金源是台灣生態的守護員，也是一位以前瞻視野默默為台灣環境無私奉獻的苦行僧，以實際行動來回答：「什麼是紀錄片精神」。

柯金源1962年出生於彰化伸港，1980年代以打工方式購買第一部相機，開始記錄台灣自然景貌，而後任職媒體，主跑政經與社運；1990年，柯金源目睹嘉義東石網寮村因颱風淹水39天卻缺乏媒體關注之慘況，決心專注耕耘環境新聞，並開始參與電子媒體；1998年他進入公視新聞部服務至今，已累積20多萬張環境紀錄圖像、超過30萬字的台灣田野調查檔案，以及27部環境紀錄片作品，並先後獲得與入圍國內外70餘個重要獎項 。

柯金源曾說過：「如果海需要我，我就跳進海裡；如果山需要我，我就走進山裡。」從事環境紀錄30多年，他的足跡遍及島嶼各個角落，每一部影片皆經過長期的田野調查、追蹤與考據，不僅能在時間縱深裡看見環境的巨大變遷，更誠懇反思人與自然共處的現況。例如，檢討人類行為影響海洋生態的《記憶珊瑚》（2004）、《餘生.共游》（2014）；勇於揭露糧食、空氣、水資源污染的《黑》（2013）、《空襲警報》（2013）、《命水》（2015）；以及特地前往地球三大極地，在嚴峻條件下拍攝冰川消融，並以台灣登山隊為故事主角完成《前進南極》（2008）、《夢想巔峰》（2009）和《登峰造極》（2009）等片。

而柯金源2010年完成的《福爾摩沙對福爾摩沙》更是勇氣之作，直接單挑台灣石化龍頭「台塑企業」經營者，以社會企業責任的角度，叩問其在「締造台灣經濟奇蹟」糖衣背後造成的負面影響。而除了傳遞環境資訊、問責環境污染及促進公共討論外，柯金源也嘗試以不同的敘事手法與觀眾對話，融入動畫，或如捨棄旁白的《海》（2016），讓自然之美直抵觀眾內心。

評選委員馮賢賢認為：「柯金源彷彿把紀錄片的完成當作一場又一場的極限搏鬥，跟議題搏鬥，跟時間搏鬥。但是他用最溫柔的心面對觀眾，總是想盡辦法為手上的故事找到最適切的表達形式，讓內容變得可親。他的影片從不喧囂，反而有一種大悲無言安靜，以及永不放棄的企盼。」

為了讓更多觀眾認識柯金源及其作品，本屆TIDF與「衛城出版社」合作，除了將於「離線咖啡」舉辦柯金源環境攝影展外，也在4/17、4/24兩個週二晚上安排「咖啡時光」活動，放映《獼猴列傳》及《福爾摩沙對福爾摩沙》兩部經典作品，並邀請柯金源出席映後座談。此外，TIDF也邀請長期耕耘亞洲紀錄漫畫的「慢工出版社」，將柯金源的故事繪製成漫畫，於《TIDF快報》連載，歡迎觀眾朋友於影展期間免費索取珍藏！更多詳細資訊，請密切留意TIDF官方網站及臉書專頁。第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月4日至13日在台北舉辦。

(中時)