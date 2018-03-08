基隆人的228 受難家屬赴海洋廣場獻花祭悼

基隆市政府今（8）日下午2時28分在海洋廣場舉辦追思活動，市長林右昌（右一）也到場默哀致意。（張穎齊攝）

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受難家屬周振才表示，希望將中正公園山上的228紀念碑遷至基隆港邊，才能達到還原歷史真相的意義。（張穎齊攝）
基隆市長林右昌在海洋廣場、基隆港邊，手持花束遙祭基隆「308」受難者。（張穎齊攝）
基隆市長秘書張顥瀚（左）的祖父也是當時「基隆308」被迫害的人之一，今天要到場獻花致意。（張穎齊攝）

基隆人的「228事件」發生在1947年3月8日，今年屆滿71周年，基隆市政府今（8）日在海洋廣場舉辦追思活動，市長林右昌與綠營議員紛紛到場獻花致意，而受難家屬周振才也到場表示，希望將中正公園山上的228紀念碑遷至基隆港邊，才能達到還原歷史真相的意義。

周振才表示，當時台北發生228事件後，變逐漸蔓延到其他縣市，當時國民政府調派21師從基隆港登陸，便開始血腥鎮壓，屍血都染紅了基隆港。而當時他的祖父楊阿壽擔任基隆參議會副參議長，被誣陷有參加事變，導致叔叔楊國仁被活活打死。

周振才建議，現在中正公園山上矗立著228紀念碑，但事實上第一個案發現場是在基隆港，所以希望能遷至基隆港周邊，以弔祭罹難者的靈魂。

林右昌也在致詞中表示，308是基隆人的傷痛，希望藉由追思活動來撫平傷痕，並恢復罹難者的清譽，市府也以最感傷的心情一同參與。

林右昌補充，由於促轉條例已經通過，公共場所不該存在有威權的象徵物，所以市府態度很清楚，近期之內會將基隆市所有的蔣公銅像都移至桃園兩蔣文化園區。

另外，市長秘書張顥瀚的祖父張梓隆也是當時「308」被迫害的人之一，但所幸張梓隆有倖存下來，張顥瀚表示，「308」對於基隆人來說，是相當有紀念價值的日子，希望藉由追悼來撫平大家的傷痛。

(中時)

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