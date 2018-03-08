真愛遲到 女高中老師幸好先凍卵

台中榮總婦產科醫師張瑞君指出，45歲的高中女老師在凍卵後遇到真愛，去年解凍卵子取得三個胚胎植入。（馮惠宜攝）

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不怕愛神遲到，凍卵好夯；一名45歲高中女老師喜歡小孩，卻到了40歲還沒有遇到真命天子，為免斷了生機40歲時到醫院進行凍卵，43歲經人介紹認識小他4歲的老公進而結婚，嘗試自然懷孕一年未成功後來即將卵子解凍並進行試管嬰兒，順利在去年11月底生下一男BABY，幸好當年先凍卵，讓她和老公能有愛的的結晶。

日前台北一62歲女子生子創下國內最高齡產婦的紀錄，台中榮總婦產科生殖醫學科醫師張瑞君指出，該院近兩年因想延遲生育年限而進行卵子冷凍的案例增加。

其中45歲的這名高中女老師很幸運，40歲時考量年紀大還未遇到真命天子，先行取卵一次，就取出39顆，其中23顆為成熟卵，她在43歲經人介紹認識小他4歲的老公，倆人結婚後經一年努力沒有消息，於是找台中榮總協助做解凍植入，並於去年底生下一個健康的男娃娃。

張瑞君說，對女性而言，生育能力保留方法目前最普遍的就是成熟的卵子冷凍，近年因快速冷凍技術成熟，卵子在解凍後存活率已由6成提升到8成左右，唯女性的生育能力受年齡影響相當大，32歲生育能力就下滑，建議有想要生育保留的女性最好不要拖過35歲進行凍卵，而且年齡愈大可能需要愈多的卵才能達到一個活產，解凍進行生殖醫學最好不要超過45歲。

(中時)

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