人間國寶張憲平攜手高徒 展出竹籐編織創作

人間國寶張憲平大師展示竹編創作「馴」，將奔騰中的駿馬巧妙活「繡」到作品上。（王文吉攝）

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竹籐編織大師張憲平以單旋螺捲手法，編塑出雕刻意象的盤繞龍身。（王文吉攝）
張憲平獨創「仿古髹塗」技術，利用生漆塗裝，呈現如古物般溫潤光澤。（王文吉攝）
竹籐編織大師張憲平擅長3D立體編織技法，表現麥穗迎風搖曳的姿態。（王文吉攝）
工藝家張鳳奇為人間國寶張憲平大師的得意門生，此次展出「溢香」為首創雙口碟形花器，相當難得一見。（王文吉攝）

人間國寶來台中了！75歲竹籐編織大師張憲平，出身三代藺草編織世家，30歲時跨足竹編領域，擅長3D立體技法，將花鳥魚蝦昆蟲，靈活「繡」到作品上，榮獲「人間國寶」殊榮，即日起匯聚70件創作及藝生高徒作品於葫蘆墩文化中心展出。

張憲平祖父於苗栗開創編蓆家業，父親從事草蓆創作，他回憶，幼年時他在草堆中打滾，是藺草養大的；成年後，塑膠製品排擠藺草產業，銷量嚴重下滑，為維持工廠營運，他靠著自學，轉型編織竹器，從竹編燈籠慢慢摸索，後來逐漸轉向細竹編藝的創作之路。

張憲平費時5年獨創「仿古髹塗」技術，利用生漆塗裝，呈現如古物般溫潤光澤，他擅長竹篩鏤空技法，表現器皿的透光特性，作品「春湖」將竹篾成束穿繞，紋飾交疊如水中糾纏蔓生的水草，「漣漪」透過雙輪口的圓形圖紋，表現投石水中，引發陣陣波紋的美感。

張憲平浸淫竹藝半世紀，獲獎無數，作品受故宮及名家典藏，近年傳承畢生所學，成就潘三妹、張鳳奇等工藝家，此次也提供大作參加聯展。張鳳奇以編、塑、繡工法，創作「鑽石與女人」，柔美女性曲線一體成形，至於「溢香」則為首創雙口碟形花器，相當難得一見。

潘三妹展出「賽夏生活印象」，以交、絞、螺捲等技法，交織出部落符碼及生活圖騰的籐籃，獲國家工藝獎第二名。「臀鈴」則用籐皮、藤芯編織成主體網袋，下擺垂吊桂竹管、籐鈴，是賽夏族矮靈祭專用的節奏樂器，歡迎民眾到葫蘆墩文化中心盡賞竹編藝術之美。

(中時)

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