騎士意外撞死老翁 家屬再求償卻敗訴

王姓男子騎在熄火的機車上，用雙腳蹬地倒退，要從停車格移出時，不慎撞到黃姓老翁、倒地撞擊頭部，送醫後不治。(示意圖/中時資料照)

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中時

王姓男子2015年跨坐在未發動的機車上，用雙腳蹬地倒退，要從停車格移出時，不慎撞到正巧走過車尾的黃姓老翁，造成老翁跌倒頭部碰地，送醫後不治；王刑事判刑4月，得易科罰金12萬元確定後，民事賠償部分，台北地院審理認為，家屬已獲賠200多萬元特別補償金，已超過可求償的慰撫金，不能再求償，判家屬敗訴。本案可上訴。

判決指出，王姓男子2015年10月26日晚間6點多，買完便當從機車停車格移車，跨坐機車上用雙腳著地後退，約兩秒聽到後方有疑似「啊」 聲音，立即停止倒退，轉頭看見高齡80歲的黃姓老翁倒地。

王和路人一起將黃翁送醫，他因左側顏顱外傷、顱內出血住院，同年11月24日上午，因長期臥床引發吸入性肺炎、續發性敗血症，造成休克與心肺衰竭死亡。

案發後，刑責部分，王被依過失致死罪，判刑4月，可易科罰金定讞後。家屬提民事求償223萬多元，王男在北院審理時辯稱，黃翁倒地不是他的行為造成，且他年老體弱，罹患多重器官疾病，縱使在這起事故上有輕微過失，黃翁已屆高齡，身有重疾卻仍獨行市街，也有過失。

民庭法官審理認為，王男移車時，疏於注意後方是否有行人經過、保持安全距離，就冒然移車、導致發生事故，確有過失，應就黃翁死亡負損害賠償責任，家屬頓失至親，精神痛苦不堪，審酌過失程度、加害情形與造成影響、痛苦程度等，可請求30萬元精神慰撫金。

不過，由於王的機車未投保強制責任險，依《強制汽車責任保險法》規定，王家2人各獲特別補償基金103萬7079元，依《強制汽車責任保險法》規定，補償視為王男損害賠償的一部分，本案補償金超過30萬元精神慰撫金，扣除這筆錢後，家屬已不能再向王請求賠償。

(中時)

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