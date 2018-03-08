小開砍殺少女176刀死刑 檢察總長刀下留人遭駁回

台灣最高法院2009年將王鴻偉判死定讞，惟檢察總長顏大和（小圖）認為王男並非窮兇極惡、罪無可恕，遂提出非常上訴遭駁回。（本報系資料照）

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男子王鴻偉2000年追求張姓少女不成，竟用車撞昏對方並砍殺176刀，2009年被判處死刑定讞，但檢察總長顏大和認為，王男犯後自白犯罪，尚非泯滅天良、窮凶極惡、罪無可逭之人，為王男提非常上訴，最高法院認為沒有理由判決駁回。

2000年9月間，當年24歲的建商小開王鴻偉追求20歲張姓女子遭拒，竟開車撞昏張女載往他處殘殺176刀，事後賠償816萬元，2009年被判死刑定讞，迄今未槍決。王在監期間曾獲文學獎並簽署器官捐贈同意書，牧師黃明鎮亦曾為王男請命，呼籲不要執行死刑。

王的律師聲請再審9次失敗，轉向最高檢聲請非常上訴。去年檢察總長認為，王男突遭情變刺激殺人與預謀的蓄意殺人有別，他所為不是無端虐殺、滅門、接續殺人或在公共場所無分別殺人等「極端嚴重的殺人罪刑」，為王男提非常上訴。

最高法院認為，原確定判決在量刑時就王男有無教化可能，都依據各項證據詳細調查，才認定王男窮凶極惡無法教育改造，至於王男有無真誠悔意部分，確定判決也依據卷內資料論斷，沒有違背經驗、論理法則。

檢察總長顏大和指本案不符合兩公約「情節最重大之罪」部分，最高法院表示，本案判決定讞後才由總統發布實施兩公約，檢察總長以此理由提非常上訴，也不符合法律規定，因此判決駁回。

(中時)

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