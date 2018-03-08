港媒盛傳李嘉誠下週退休 長子李澤鉅拒回應

截至去年為止，李嘉誠仍是香港首富。（圖/中新社）

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中時電子報

據香港01新聞網報導，長和實業旗下4間公司，罕見同時於下週五開會公布去年財報，讓香港媒體盛傳，現年89歲的香港首富、長和實業大家長李嘉誠，很可能在會議上宣布退休的決定。但對此傳聞，長和董事總經理霍建寧三緘其口，只回應「到時候就知道」；而集團副主席李澤鉅則不願回應相關傳聞，讓外界更加好奇首富的未來新動向。

現年89歲的李嘉誠，廣東潮安人，父親李雲經是一名小學校長，1940年李嘉誠隨父母逃難至香港，但父親抵港同年身故，又遇到日軍攻佔香港，母親遂攜其弟弟妹妹返回廣東，李嘉誠輟學就業，進入舅舅莊靜庵的中南鐘表有限公司，從維修學徒開始做起，一路成為銷售人員，僅2年時間就被委以重任出任總經理一職。在舅舅羽翼下，李嘉誠與小他四歲的表妹、也是往後的夫人莊月明相識，開始一段兩小無猜的生活。

在香港呼風喚雨的李嘉誠（圖左），於回歸前赴北京與大陸前國家領導人鄧小平（圖右）會面。（圖/中新社）

從小受英語教育的莊月明，在陸續取得香港大學和日本明治大學（Meji University）學位後，於1963年與表哥李嘉誠結為連理，並於隔年8月生下長子李澤鉅、3年後再生下次子李澤楷。曾在早期的長江集團內工作，平時鮮少在公開場合露面，只可惜於1990年元旦死於心臟病，享年57歲，她亦是李嘉誠至今唯一的妻子。

李嘉誠（圖中央）赴大陸參訪時，時任福州市委書記的習近平（圖右）親自接見。（圖/中新社）

1950年從一間小型的長江塑膠廠開始發跡，從最普通的塑膠花做起，努力8年後存到第一桶金，並逐步將投資眼光轉向房地產，1972年成立長江實業，借助財務槓桿和股市操作，不僅讓手中土地價值快速飆升，更於1979年買下英資第二大洋行和記黃埔，並逐步增加股份持有比例，成為香港富可敵國的大型集團。並趁著八九民運期間，港資大規模撤出大陸之際，進軍中國市場成為最大投資者，並將多個投資項目整合，於大陸成立長江基建公司。

李嘉誠參與香港第十三屆全國人大代表選舉投票。（圖/中新社）

隨著長江集團版圖愈來愈大，也為李嘉誠賺進大把鈔票，不少香港人曾感嘆自己一輩子，就是為李嘉誠打工的人，因為無論是買的或租的房屋是李嘉誠公司蓋的，到超市購物、手機門號等生活用品都與李嘉誠公司有關。截至去年為止，李嘉誠個人資產高達271億美元、排全球20位，一直是香港的首富。直到去年的《胡潤富豪榜》，才首次被新上市的順豐速遞創辦人王衛超越。

長和集團未來的兩位接班人：長子李澤鉅（圖左）和次子李澤楷（圖右）。（圖/中新社）

其實從今年（2018）初開始，媒體猜測李嘉誠退休的傳聞就甚囂塵上。事實上，主導長江和記實業和地產的長子李澤鉅，以及曾與女星梁洛施生下兩子、主導電訊盈科（PCCW）和《信報》的次子李澤楷，未來的任務早有分配。未來一旦確認退居二線，集團業務將由長子接棒管理，他則轉往基金會「退而不休」。

(中時電子報)

文章來源：李嘉誠下周宣布退休？　霍建寧咁樣回答

文章來源：【兩會】對李嘉誠退休猜測 李澤鉅沒有回應

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