fromis_9偶像學校出身 貪想拿新人獎

fromis_9成員們的年齡為10歲到20歲出頭，9人個性鮮明開朗。（環球東洋提供）

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時報周刊
溫博鈞
（環球東洋提供）

韓團「fromis_9」由綜藝選秀節目《偶像學校》於2017年選出的盧知宣、宋河英、LEE SAEROM、李采映、李娜炅、朴池原、李瑞淵、白知憲、張圭悧等9位團員組成，團名「fromis_9」意味她們是來自於《偶像學校》的女孩，並承諾會成為最優女團。

團名也包含著「和粉絲的約定」之意，為了實現成為最好的女子團體，期許自己必須要更加的努力，成為信守承諾的偶像。保證努力地成為堂堂正正的歌手，希望能受到大家關注她們一步步的成長。成員們回憶正式出道時，剛開始感覺還像是在作夢一樣，但今後也希望永遠像是第一次登場一樣地新鮮有勁，盡全力做到最好。

最尊敬少女時代

因為《偶像學校》能學習到歌唱、跳舞等等多樣內容，當初成員們為了實現在舞台上唱歌跳舞的夢想，而參加選秀節目，認為是可以看到自我成長的好機會。提到演藝圈中想要學習的目標，所有成員都非常尊敬「少女時代」，希望能跟她們一樣每張專輯都完美地呈現。

SAEROM擔任團體中的隊長，她說：「我們還是新人，身為隊長的我是否有做好我也不清楚，在其他的成員感到辛苦的時候或是有煩惱的時候，我首先應該先給予積極的能量，帶領著大家一起努力往前。」

最想變成哪個成員？

被問「如果有一天能成為其他成員，想變成誰？」，大家熱烈討論起來。SAEROM說：「我想變成娜炅，因為我是一個非常怕生的人，剛認識其他人的時候，沒辦法與人親近，娜炅很會撒嬌也很容易與人親近，有時候我很羨慕她。」知宣說想變成采映，「因為采映常常會給予其他成員很多精力，逗人歡笑，讓周遭的人心情很好。河英則想變成知憲，因為知憲是團中倒數第二小的妹妹，她想偶爾一次成為像知憲那樣年輕可愛又有責任感、會照顧其他姊姊們的妹妹。

這話題一開就停不下來，池原和瑞淵都想變成高個子采映，因為很好奇成為高個子的池原會是什麼樣的心情，也很羨慕。圭俐想變成知憲，因為覺得她無論何時都能保持冷靜，並且有很好的情緒管理。采映則想變成SAEROM，因為擔任隊長一定很辛苦，如果可以親自體會的話就能明白SAEROM姊姊的心情了。娜炅想變成瑞淵，因覺得她笑起來真的很可愛，「想知道怎麼能笑得那麼可愛！」知憲則希望變得像池原一樣有著好歌喉，想知道池原清亮的聲音是如何誕生的。

想來台旅行見粉絲

沒來過台灣的眾成員們對台灣的第一印象就是「想去旅行！」她們聽說有很多可以觀覽的風景，以及很多好吃的食物，特別是小吃和夜景聽來就很棒，希望9個人有機會一定要一起去台灣旅行創造美好的回憶，她們的第一張迷你專輯 《To. Heart》已在台發行，如果有機會能見到台灣粉絲，很想用中文傳達感謝的心情。

成員們今年最優先的目標，就是先讓大家知道fromis9獨特的特色，也會努力的參演電視活動，不斷地與歌迷溝通，表現出很棒的音樂和演出。成員們說：「如果fromis_9今年的努力和熱忱所做的音樂能被更多人喜愛的話，一定無比的幸福。如果再貪心一點，希望在年底時可以獲得一個新人獎！」

(時報周刊)

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