布萊恩克雷斯頓大講幹話 與史提夫卡爾一起「抬棺」

2018年03月08日 16:54 中時 潘鈺楨

布萊恩克雷斯頓在片中大講幹話。（傳影提供）

「惱爸」布萊恩克雷斯頓再次被惹惱，這次不選女婿改幹譙軟蛋軍官！《絕命毒師》金球獎影帝布萊恩克雷斯頓，這次受到《愛在黎明破曉時》金獎導演青睞，在新作《老爸出任務》中飾演玩世不恭夜夜買醉的老浪子，除了融入搞笑元素大講幹話，還展現屬於「男人間的浪漫義氣」，為了兄弟不惜槓上美國軍官，連權威媒體也大讚「最淘氣老頭」！

他以《絕命毒師》走紅，蟬聯三屆艾美獎最佳男主角，更以《好萊塢的黑名單》入圍奧斯卡最佳男主角！近年更因為《惱爸偏頭痛》和《大災難家》中的鬧事演出大顯搞笑身手，部部叫好又叫座，而布萊恩也將為《歡迎來到布達佩斯大飯店》魏斯安德森的新作《犬之島》配音，全方位演出證實他寶刀未老。

在《老爸出任務》中布萊恩雖然遊戲人間，卻是個重情重義的黃金單身老頭，與弟兄史提夫卡爾和勞倫斯費許朋相隔30年重逢幹話雲集，不僅「教育」菜鳥新兵說上酒樓就像去隔壁朋友家一樣沒什麼，影帝更在片中笑話當年勇：「以前老二都是硬到看我刮鬍子，現在只能看我撿襪子」幽默自曝現在體力已經大不如前，讓粉絲哭笑不得。

故事描述退役軍人「博士」（史提夫卡爾飾）的兒子賴瑞不幸在伊拉克戰爭中身亡，軍方準備將賴瑞遺體運回美國，跟所有壯士一同安葬。面對喪子之痛，悲傷得無以復加的博士，希望能將兒子帶回真正的家鄉，而非毫無回憶的國家公墓。博士找來當年一起參加越戰的同袍戰友薩爾（布萊恩克雷斯頓飾）和穆勒（勞倫斯費許朋飾），三人一同搬運兒子的棺木，展開一段意外十足的「抬棺返家之旅」！三個中年男子與一個棺木笑中帶淚的曲折旅程，當旅行來到終點時，這趟旅程將給出令人意想不到的答案！電影3月16日在台上映。

(中時)