中市捷運綠線共構場站全數完成 地下開挖招商同步進行

2018年03月08日 17:16 中時 陳世宗

台中捷運綠線工程進度逾76％，其中規畫G5、G6、G8a、G9-1、G9-2、G11等6處土地開發共構基地，目前已完成地下開挖作業，預計108年完成結構體施築，109年通車啟用。交通局長王義川說，上個月推G5、G11站土地開發場案，反應熱烈，將全力招商為捷運綠線創造更多新地標。

王義川說，因應未來投資人開發及停車空間需要，各站開挖深度達18公尺至37公尺深；其中台灣大道與文心路口的G9-1共構基地，已打破中部地區開挖深度37公尺的紀錄，地下結構部分留有可敲除牆板，與台北捷運忠孝復興站相似，已利民重轉乘高架捷運。

王義川指出，市政府旁兩處土地開發基地G9-1及G9-2，未來如由同一家業者開發，將形成「雙子星」大樓成為台中市建築地標新亮點。市府招商期程和捷運綠線工程進度同時推動中，以北屯G5、南屯G11站為首推場站，並在2月26日正式公告。

交通局表示，這兩站土地都是市府所有基地，大小適中、開發門檻相對較低，是投資人進入台中捷運土地開發非常好的機會，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元；投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。

王義川強調，今年是共構出入口結構體施作高峰階段，該局及北捷局將以「只有安全第一、才有工程進度」原則持續進行工程施作，先行構築未來土地開發場站穩健基礎，作為投資開發強力後盾，在各單位通力合作下，如期達到109年全線通車目標。

(中時)