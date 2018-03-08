亞洲最佳餐廳樂沐宣佈 12月結束營業

樂沐在臉書公告將在年底結束營業。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
樂沐女主廚陳嵐舒（右）有美女主廚之稱，也獲得評選為亞洲最佳女主廚。（馮惠宜攝）

就在米其林指南即將在3月14日公布台灣米其林餐廳獲選名單前，由美女主廚陳嵐舒主持、曾獲亞洲最佳50餐廳「樂沐法式餐廳」8日在臉書公告將在今年12月底結束營業，為台灣餐飲界投下震撼彈。

在2008年於台中存中街開幕的「樂沐法式餐廳」，首開精緻法式餐廳先例，而台大外文系高材生出生主廚陳嵐舒，兼具美貌與廚藝的傳奇故事，一度讓樂沐成為國內名流饕客聚餐首選，尤其陳嵐舒在2015年獲選為亞洲最佳女主廚，樂沐也同時獲選2016年亞洲最佳50餐廳，但近年因餐飲環境丕變，陳嵐舒在聲明中坦言，「不喜曝光、只想巿巿靜靜烹調出心中的滋味。」

長達800多字的聲明稿中，陳嵐舒坦言這10年台灣餐飲業的變化相當大，餐廳的美味與否也從口耳相傳，從報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張構圖色彩都精心設計的照片。她承認自己不愛與公眾接觸，不喜曝光，不在意各項應該在意的公關手腕…但在這個世代，安靜等同消失。

陳嵐舒也說，樂沐決定在十二月底結束營業，這是個非常困難而漫長的決定，一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。而目前並沒有任何新餐廳的計畫，但對於已經開展的樂沐糕餅舖，GoutBar，快閃概念的Gubami牛肉麵，依然會正常運作。

在聲明中也提到樂沐2018的下半年度國際名廚客座計畫，陳嵐舒強調，將追求最好直到最後一刻，樂沐是華麗著開始，也會華麗著結束。

(中時)

扛勞基法重責 許銘春最愛與家人… 學妹不要來！她分享文大10項缺點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。