台灣最美飯店在哪裡 由民眾票選

2018年03月08日 17:31 中時 王思慧

全台擁有3千多間飯店，易遊網發起「台灣最美飯店爭霸戰」票選活動，邀請全台民眾上網投票，以台灣人的觀點、用在地人的視角，選出全民公認的最美飯店。此次易遊網以旅客評鑑、銷售排名、飯店特色性為綜合評比標準，遴選出北中南東20間飯店入圍決選名單，活動今天開跑。

過往旅客較以價格導向來選擇住宿，但近年消費型態越趨於享受概念，更加重視飯店的附加價值，除硬體設施外，不是大打景觀特色，就是強調設計巧思，讓住宿體驗也成為旅行重要的一環。像是能將無敵湖景盡收眼底的涵碧樓，即便每晚要價破萬元，但無價景觀依舊讓眾多旅客趨之若鶩。

此外，以擁抱自然綠意、光影嬉遊為概念，打造都市中的微型森林，成為台北第一座會呼吸的飯店-台北阿樹國際旅店；帶有人文創意，並結合創作展覽，成為旅客瘋打卡的紅點文旅；或是設計靈感取自高雄港，且擁有360度環景高空酒吧的高雄英迪格酒店，這類展現強烈獨特的設計風格，具有社群分享價值的飯店，也越來越受到旅客青睞。

「台灣最美飯店爭霸戰」將從即日起進行為期15天的票選，於易遊網粉絲團按讚投票，即可獲得國內訂房折扣碼100元，公開分享活動貼文於個人臉書，還可加碼抽住宿券，20間入圍飯店將各抽1名幸運得獎者。

「台灣最美飯店爭霸戰」活動網址：https://www.eztravel.com.tw/hotel_taiwan/event/hotel-vote/index.html

(中時)