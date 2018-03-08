學妹不要來！她分享文大10項缺點 這一項大家笑翻

2018年03月08日 17:14 中時電子報 莊楚雯

最近是大學推甄的準備期間，高中畢業生們都在思考念哪一所大學，未來才不會抱怨、後悔。一名讀文化的網友在《嘰咕Park》論壇上，列出10大「不要來讀文化大學的理由」，告訴高中學妹「想念文大，就要有這10個心理準備！」

不要來讀文化大學的理由：

1.好不容易搶到外系夯課，會被該系以「本系優先」無通知退選。

2.有事沒事仰德大道都在塞車，只要塞車就遲到。另外仰德大道車禍很多，怕怕der。

3.校園內有很多小山丘，全台最高學府不是說假的。每天早上都要爬坡才能進學校，讀完四年都可以練就一雙超強大腿，爬玉山不是問題。

4.永遠都記不清楚出口是在一樓還是二樓，每次按電梯都要想一下還是按錯。

5.輔修、雙主修要另外繳學分費，想多學還要自掏腰包。

6.學校宿舍太少，抽中也像住監獄裡一樣。

7.風大到想哭，沒事就飄雨，不然就是在雲裡，只要撐傘就會爆爆爆，仇人坡就是傘塚。

8.走路會被台灣藍鵲襲擊，然後被攻擊又不能反擊，因為牠們比我們還珍貴。

9.麥當勞座位區永遠找不到位置，名為華岡藝校團練區。

10.上下山的公車都像沙丁魚罐頭一樣，禮讓一堆老人位子還有華岡小紅帽源源不絕的補充。

其中，第八點「走路會被台灣藍鵲襲擊」被網友們笑翻，「真的假的竟然看得到很多台灣藍鵲喔？」、「對藍鵲非好感，哈哈」、「沒有很多隻啦，就一對。但他們築巢在學校廣場中間的一棵樹上，離樹太近就會被尾巴攻擊」。雖然原PO洋洋灑灑寫了10大缺點，但他心裡還是很愛文大。同時有許多文大學生力挺自己的學校，「一個優點足以忽視所有缺點，妹多啊！」

(中時電子報)