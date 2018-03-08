學妹不要來！她分享文大10項缺點 這一項大家笑翻

翻攝自 「Google Map」

友善列印
中時電子報

最近是大學推甄的準備期間，高中畢業生們都在思考念哪一所大學，未來才不會抱怨、後悔。一名讀文化的網友在《嘰咕Park》論壇上，列出10大「不要來讀文化大學的理由」，告訴高中學妹「想念文大，就要有這10個心理準備！」

不要來讀文化大學的理由：

1.好不容易搶到外系夯課，會被該系以「本系優先」無通知退選。

2.有事沒事仰德大道都在塞車，只要塞車就遲到。另外仰德大道車禍很多，怕怕der。

3.校園內有很多小山丘，全台最高學府不是說假的。每天早上都要爬坡才能進學校，讀完四年都可以練就一雙超強大腿，爬玉山不是問題。

4.永遠都記不清楚出口是在一樓還是二樓，每次按電梯都要想一下還是按錯。

5.輔修、雙主修要另外繳學分費，想多學還要自掏腰包。

6.學校宿舍太少，抽中也像住監獄裡一樣。

7.風大到想哭，沒事就飄雨，不然就是在雲裡，只要撐傘就會爆爆爆，仇人坡就是傘塚。

8.走路會被台灣藍鵲襲擊，然後被攻擊又不能反擊，因為牠們比我們還珍貴。

9.麥當勞座位區永遠找不到位置，名為華岡藝校團練區。

10.上下山的公車都像沙丁魚罐頭一樣，禮讓一堆老人位子還有華岡小紅帽源源不絕的補充。

其中，第八點「走路會被台灣藍鵲襲擊」被網友們笑翻，「真的假的竟然看得到很多台灣藍鵲喔？」、「對藍鵲非好感，哈哈」、「沒有很多隻啦，就一對。但他們築巢在學校廣場中間的一棵樹上，離樹太近就會被尾巴攻擊」。雖然原PO洋洋灑灑寫了10大缺點，但他心裡還是很愛文大。同時有許多文大學生力挺自己的學校，「一個優點足以忽視所有缺點，妹多啊！」

(中時電子報)

亞洲最佳餐廳樂沐宣佈 12月結束… 洗衣店內「上上下下搖」 網友一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。