心酸！基隆田徑場如「廢墟」 選手席地吃便當

2018年03月08日 17:13 中時 張穎齊

基隆市田徑場內部殘破不堪，被網友直指「好像廢墟」。（翻攝自羅智強臉書）

基隆市田徑場內部殘破不堪，被網友直指「好像廢墟」。（翻攝自羅智強臉書）

總統府前副秘書長羅智強昨（7）日在臉書上PO出3張基隆市田徑場的照片，只見參加運動會的選手只能在破爛的場館內席地而坐吃便當，看了令人心疼。（翻攝自羅智強臉書）

台灣運動員真心酸！總統府前副秘書長羅智強昨（7）日在臉書上PO出3張基隆市田徑場的照片，只見參加運動會的選手只能在破爛的場館內席地而坐吃便當，令網友看了都好心疼，羅智強更痛批「田徑場內部如此落漆，市長林右昌卻還以他的政績沾沾自喜！」對此，市府回應，日前已向中央爭取整建的經費，將會加強改善。

羅智強在臉書上PO出基隆市田徑場館「滿目瘡痍」的照片，並痛批「林右昌，以他的政績沾沾自喜，總是在媒體面前弄得光鮮亮麗，結果我們的小朋友在這樣的地方休息，內部卻是如此落漆，逼得基隆孩子，到一個髒髒掉漆的地方？」文末還標註國民黨基市長參選人謝立功，詢問謝「你能做得比林右昌好嗎？」

「我一定會做得比林右昌好！」謝立功也在自己臉書發文回應，直指在光鮮亮麗的外表下，最基本的民生問題卻沒有被解決，他向全體基隆市民承諾，上任後一定馬上著手處理，會協同里長、議員、中央相關單位全力來解決，還說「基隆市民值得更好！」

對此，基隆市體育場長郭台英回應，田徑場的問題已經是10幾年的事了，自從她7年前接下場長後，就一直致力解決這問題，但卻都礙於經費不足。不過之前行政院長賴清德2月22日來視察後，市府已向中央提出申請9800萬元整建費的要求，體育署近期也發文要市府提報計畫審核，此外市府也將先撥600萬元來整建。

「這已經是老問題了，我也很煩惱！」郭台英坦言，田徑場已經40歲了，年久失修的情況下，她也知道場館內部很髒，但真的因為沒什麼經費，所以只能暫時委屈選手在比較「安全又堪用」的房間休息，她一直都有積極向中央反映，且有請廠商及專業建築師評估規畫，希望獲得中央重視，支持整建。

「真讓人心酸！」、「也太簡陋了吧，好像廢墟」、「真糟蹋人！」網友紛紛留言為選手抱屈，不過也有大部分網友質疑「這不就是國民黨留下的爛攤子嗎？自打嘴巴吧！」、「已經給國民黨40年機會了，為何當初都沒改善？」、「兩黨都在比爛！」

(中時)