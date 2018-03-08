逼移工做家務還少給薪 塑膠工廠遭起訴

2018年03月08日 17:19 中時 馬瑞君

台中市太平區一塑膠工廠於2016年11月，引進印尼女移工「林達」從事包裝工作，卻要她包辦家務，不加班就恐嚇「再這樣我就打你」、「沒有打你就洗不乾淨」，工作3個月才領到3萬2752元，女移工受不了撥打外勞申訴專線1955報警。台中地檢署偵結，依違反人口販運防制條起訴李姓女負責人。

起訴書指出，該塑膠工廠於2016年11月21日，負責人64歲李姓婦人透過仲介公司引進印尼籍移工林達，在太平區廠房從事包裝工作，但週一至週五天天加班，每日工作約11.5小時，週六、日也要工作8小時；下班後回到住處還要洗碗、打掃，再被送到李婦東區住處洗衣、洗車及打掃。

李婦對於女移工的要求，宛如是便利商店般，必須是「24小時不打烊」，對於首次來台工作的林達來說，簡直是沒日沒夜的工作；如果稍有怨言，或是不願打掃、工廠加班，就會遭李婦毆打，或恐嚇她：「再這樣我就打你」、「沒有打你就洗不乾淨」等。

最讓林達無法忍受的是，她完全沒有喘口氣時間一直工作，但工作3個月竟然只領到3萬2752元，比最低外勞工資還少領5萬372元，因而打外勞申訴專線1955報警。

李婦坦承，雖沒給加班費，但林達每天工作未超過8小時，每週六、日均休息，並未要求她從事家務，也不曾歐打、恐嚇她。但因女移工確有向仲介反映，除工廠加班外，還要去打掃，且未領到加班費等。檢方偵結，依違反人口販運防制條例起訴李婦。

(中時)