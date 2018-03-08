夏如芝簽書會狂粉凌晨4點夜排 只為近距離接觸

2018年03月08日 17:13 中時 林淑娟

夏如芝。（伊林娛樂）

夏如芝、陳品延。（伊林娛樂）

夏如芝、陳品延。（伊林娛樂）

夏如芝。（伊林娛樂）

伊林娛樂藝人夏如芝推出由澎湖縣政府旅遊處出版的《澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行》，日前舉辦簽書會與粉絲同樂，300本限量故事書迅速銷售一空；一同拍攝旅遊故事書的男主角陳品延也抱病力挺，伊林日系樂團noovy成員為了「報恩」，偷偷現身簽書會，給夏如芝大驚喜。夏如芝說，真的很怕沒什麼人來，很感謝粉絲到場支持。

《澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行》簽書會在伊林娛樂舉辦，有粉絲為「搶頭香」，凌晨4點就到公司門口排隊，只為了能搶到第1排跟夏如芝近距離互動，令夏如芝感動萬分：「真的是真心愛我，才能這麼堅持。」

旅遊故事書男主角陳品延也在簽書會上抱病到場，他說自己印象最深刻的照片就是臨時被CUE要脫上衣拍照，又要爬在梯子上，有懼高症的他超緊張，但還好後來成果不錯。這次從日本返台參加公益演唱會的noovy，其中團員貝斯手JK以及主唱Shawn，在簽書會上驚喜現身，原來夏如芝上回有去noovy演唱會，2人這次是帶著「報恩」、「感謝」的心態來支持她，讓夏如芝看到驚呼：「你們怎麼在這！」

夏如芝說，第一次以她為主辦的活動，她個人只有在臉書、IG簡單宣傳，一開始很怕簽書會沒有人來，但看到現場爆滿，其實很感動。此外，簽書會上也獨家放映許多寫真書上沒有的照片，讓粉絲大飽眼福，而夏如芝也把故事書寄給好友周湯豪、小鬼搶先閱讀。夏如芝說，得到兩位好朋友大大稱讚很開心，覺得自己努力堅持有了很棒的迴響。

(中時)