氣溫降2.9度中風增11％ 健保3箭減少中風致殘

2018年03月08日 17:43 中時 陳志祥

台灣每年約有5萬名腦中風病患，其中腦阻塞型中風佔了8成，這是成人致殘的首要原因，採用「急性缺血性腦中風機械取栓術」，可以減少癱瘓，健保署全面給付手術費用後，預計今年約有400人受惠，可望節省上億元後續照顧費用。

根據研究，氣溫每下降2.9度，民眾罹患腦中風的風險將提升11％；有1名不到60歲的阿嬤，去年9月在照顧孫子時，想坐在孫子旁邊，手扶沙發卻突然無法控制，摸不到沙發而站不穩趺倒，送醫發現是阻塞型腦中風。

醫師馬上採取中風靜脈血栓溶解的傳統治療，只是病況沒有改善，隨後改採「急性缺血性腦中風機械取栓術」，透過導管直接從股溝伸入，取出血栓而避免癱瘓危機，讓她繼續在家含飴弄孫。

雙和醫院副院長陳啟仁表示，這名阿嬤長期心律不整、血流不佳，因而發生血栓導致的阻塞型腦中風，事發送至醫院時，她的右側手腳出現無力。

台灣神經學學會理事長、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，台灣腦中風協會贊助台大醫院團隊分析全台220位接受腦中風機械取栓術患者的治療結果，4成可以脫離殘障。同樣地，2015年在荷蘭、加拿大、美國、英國等國陸續發現機械取栓術有效減少致殘率。

由於「急性缺血性腦中風機械取栓術」的健保給付不多、醫材昂貴，不受醫師青睞，陳啟仁說，目前國內僅有20位醫師擁有這項新技術。2016年2月起，健保署將「急性缺血性腦中風機械取栓術」的醫材費13萬6332元納入健保，該年有293位病人受惠。

今年2月1日健保署又將此項手術的治療處置費4萬5000多元納入健保給付，未來應該會有更多醫師投入此技術，推估今年約有400人受惠，可省下上億的後續照顧費。加上已經開辦的後期急性照護方案，健保署希望給予中風者最好的醫療服務。

(中時)