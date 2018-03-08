合歡山路面結冰 未加掛雪鍊車輛受困

▲合歡山氣溫遽降又突然大量降雪，造成武嶺至合歡山遊客中心路段有15輛各式車輛受困。（警方提供）

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▲合歡山突然降雪，未加掛雪鍊的大貨車受困情形。（警方提供）
▲合歡山武嶺冰宮路段至松雪樓路段積雪情形。（警方提供）
▲合歡山區8日下午突然大量飄雪，山區自下午15時起管制限加掛雪鏈車輛才准通行。（警方提供）
▲合歡山武嶺地區的積雪情況。（警方提供）

大陸冷氣團南下發威，造成合歡山再度飄降「三月雪」，由於山區今8日下午突然由細雨夾帶冰霰轉為降雪，且飄雪量大，加上路面結冰，才短短兩個小時左右，已有約15輛車受困，目前正由仁愛警分局翠峰派出所協助救援中。

仁愛警分局表示，合歡山區受強烈冷氣團來襲影響，氣溫遽降，由今天上午氣溫約攝氏4-5度，至下午13時許，已突降為攝氏1-0度，原是細雨夾帶冰霰的天空也突然轉為降雪，而且雪量不小，由武嶺至昆陽路段，目前已積雪約2至3公分，松雪樓附近目前則積雪約10公分，山區並傳出有不少車輛受困。

警方並指出，武嶺至合歡山遊客中心路段，因氣溫遽降，且路面已結冰，公路總局埔里工務段在下午約14時50分也緊急通知警方，因積雪及路面結冰，並有車輛受困，為維交通安全，自8日下午15時起，在台14甲線31公里至33公里處實施管制，限加掛雪鏈車輛才准通行。另自8日19時起至9日7時台14甲線翠峰18公里處至大禹嶺41公里，實施預警性封閉。

翠峰派出所所長周偉南也表示，合歡山因突然降雪及路面結冰，約有15輛車因未加掛雪鍊無法通行而受困，目前正由該所協調附近車輛救援單位，前往現場協助救援脫困中。

(中時)

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