台日兩地戀情無疾而終 台灣合唱之父呂泉生寫《秋菊》

2018年03月08日 17:33 中時 趙靜瑜

「台灣合唱之父」呂泉生以創作《杯底不可飼金魚》、《阮若打開內心的門窗》等台灣歌謠聞名於世，但他也曾經擁有過一段沒有結果的大時代戀情，台日兩地永隔，從此不曾聯繫，台北市立交響樂團將首度演出這首乘載台日情感的《秋菊》交響樂版本，向今年逝世十周年的呂泉生致敬，也記錄戰爭大時代的無奈。

台北市立交響樂團副團長，也是呂泉生所創立的榮星合唱團末代團員郭玟岑表示，《秋菊》是呂泉生的著名小品，他以日本詩人佐藤春夫的詩作《斷章》譜寫成曲，原是在訴說著一段無緣的愛情。原來日本女友重子是呂泉生到東京時認識的女孩，留學生涯的寂寞，因為有了重子陪伴而備感溫馨，但這段戀情卻因為重子母親重病，無疾而終。

郭玟岑說，多年以後，兩人奇蹟重逢，這次重子決心與呂泉生結婚。但是已經到了二次大戰，戰爭的腳步越走越快，這時候呂泉生的父親病危，權衡之下，呂泉生回到台灣，忍痛與重子斷絕往來。後來有一天，呂泉生接到一封沒有署名的信，裡面就只有《斷章》這首小詩，呂泉生激動之餘，只能把這首小詩請同事也是翁倩玉父親翁炳榮譯成中文，譜成樂曲，默默將這首詩譜成歌曲，再寄回給日籍女友，從此不再聯繫。

台北市立交響樂團團長何康國表示，除了《秋菊》之外，這場音樂會「花的絮語1936」全場都是跟花有關的音樂，也為2018台北杜鵑花季系列活動揭開序幕。

新上任團長一個月，原來在師大表演藝術研究所擔任所長的何康國對於北市交有著深切的期許，他表示以他多年的觀察，北市交是一個充滿實力的樂團，「現階段我們希望北市交能夠與台北市民產生更多的互動與連結，讓市民重新認識北市交；更重要的是我們希望透過交響樂團的媒介，積累展現在地化的樂曲與情感。」

何康國表示，今年除了啟動音樂人才庫計畫，讓有才華的音樂新秀有舞台可以展現之外，也將重啟過去奠定台灣重要古典音樂發展環境基礎的「台北市音樂季」相關活動，首檔節目是戲劇大師郭貝爾與北市交合作的《代孕城市》環境劇場演出，這也是亞洲首演。

「花的絮語1936」音樂會將於3月18日舉行，地點在台北市中山堂中正廳。

(中時)