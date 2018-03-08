台中市南屯區筏子東街農地違建 市府依法拆除

台中市南屯筏子東街農地違建，市府8日展現公權力，出動機具進行斷水斷電後，聯合執行強制拆除。（陳世宗翻攝）

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台中市南屯區筏子東街一段，民眾未申請許可及執照，竟擅自在農業區內興建面積約550平方公尺鋼架鐵皮違建物！台中市政府都發局說，去年4月民眾欲整地興建遭市府勒令制止，卻利用假日持續興建；8日市府展現公權力，出動機具進行斷水斷電，聯合執行強制拆除。

都發局長王俊傑指出，農地違章建築不僅影響糧食生產，亦會造成農田汙染等風險！針對筏子溪周邊農地成為違章建築的熱區；林佳龍上任後，即全力推動「台中市筏子溪周邊環境整頓示範區執行計畫」，由經發局盤點農地新增未登記工廠，再由該局聯合相關局處執行拆除作業。

王俊傑表示，該違建位於「台中市筏子溪周邊環境整頓示範區執行計畫」範圍內，106年4月曾被查獲擅自整地搭蓋鐵皮建物；市府已先行口頭制止，並多次宣導農地違建屬非法行為，但行為人仍利用假日期間興建完成，面積高達約550平方公尺，違規情節重大。

都發局說，市府今年1月認定該建物違建事實後，隨即執行行政處分，處分日起30天內未接獲業者提出訴願；訴願期滿後，市府專案簽辦拆除。並於拆除日前14天再向業者告知，因行為人持續不予理會，市府依照排程於8日進場執行公權力拆除。

市府為強制拆除農地違建，特聯合警察局、都發局、經發局、消防局等單位，出動大型恐龍嘴破碎機、燒切機、車輛等共4台各式機具及人力；現場指揮官確認外水、外電已切斷後，按SOP執行拆除。

王俊傑強調，公權力不容挑戰！農地相關使用行為，應依農地及建築相關法規申請使用許可及建築執照；擅自於農地違規興建違建，嚴重危害都市土地正常使用及筏子溪周邊景觀，市府將持續依法貫徹。

(中時)

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