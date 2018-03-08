不甘投資損失300萬 竟逼介紹人簽本票賠償

2018年03月08日 17:41 中時 馬瑞君

馬勝投資集團在2年違法吸金140億，造成不少投資人受害。其中，施姓男子及親友投資約300萬台幣，1年後馬勝遭查緝讓他血本無歸，憤而聚眾揪出羅姓介紹人，恫嚇：「我姊是天道盟、希望你們認帳賠出來」、「沒有死就來找你，頂多被關而已」，脅迫羅男簽面額251萬本票賠償損失。台中地院依妨害自由判施男等4人2至4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，施男於2014年6月，經羅男介紹投資「馬勝外匯金融集團」，之後自行介紹親友陸續約10萬美元；2015年5月新北地檢署偵辦馬勝集團違法吸金案，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，起訴馬勝集團台灣區總裁張金素等13人。

施男和親友都血本無歸，加上部分親友為施男遊說投資，讓他十分氣憤，2015年10月8日邀羅男到茶館討論如何解決。施男找陳姓女友、唐男、賴男、羅姓及劉男（另行審結）等人助陣。

施男等人要求羅男必須賠償投資失利金額，羅男則覺得投資主動權是投資人自己，與他無關，雙方談判破裂，施男恫嚇：「我姊是天道盟的、我姊希望你們認帳、把錢拿出來」。

眼見羅男不為所動，唐男又說：「今天一定要給個交代、不然不能走」；劉男也加入戰局說：「我把你掐一掐，你沒死就繼續來找你，我頂多被關而已」、「你去派出所你會先死」等。羅男見無法脫身，被迫簽下5張面額共面額251萬本票。

(中時)