北極凍土正在釋放古代的碳 暖化危機加劇

2018年03月08日 17:51 中時電子報 江飛宇

科學家一直很擔心，要是全球暖化持續，原本封存北極圈凍土裡的腐植質就會以產生甲烷與二氧化碳，把,原本封存的碳重新釋放出來，那將會使暖化變得難以控制。現在科學家的擔心成真了，新的證據顯示，他們已證明北極永凍土正在解凍中，而且也測量到古代的碳。

科學警告(science alert)報導，科學團隊是在2014年開始，對加拿大西北地區的河流和湖水進行了研究，以以放射性碳14測年法來確定年代，結果他們真的在

湖水中找到了古老的二氧化碳和甲烷，這項研究還曾發現，有些甲烷的年代超過2000年。

該研究的主要作者是阿姆斯特丹自由大學的研究員約書亞．丹(Joshua Dean)，他說：「有人會說，這項發現不能證明凍土層的碳排放增加，但是絕對值得擔憂。

我認為，如果我們找到幾千年的古老氣體，那麼我們就不得不認真思考，這種現象是什麼機制出現的，又會造成什麼影響。」

所謂凍土層的腐植質，是在數千年以來，北極地區的各種死亡植物-不管是樹木或是草，它們混入泥土之後，由於該地區的寒冷，所以這些植物並不會未完全腐爛分解(我們知道分解是細菌的代謝過程，會產生二氧化碳與甲烷)，而分解過程停止，就使這些封在植物裡的碳給完整保存，不會進入碳循環行列，也就減輕了大氣層裡的碳存量。因此北極圈也變成一種時間膠囊，最古老的碳會在最深處發現。

然而，隨著氣候變暖，永凍土開始解凍，當地的細菌開始活化，分解這些古老的植物遺胲，也就釋放出二氧化碳或甲烷，極可能將全球暖化變得更快更惡化。但目前還不清楚北極凍層的碳排放量有多少，或者這種排放的發生速度有多快。

新研究就是要知道古老碳的出處。科學團隊利用碳14來鑑定，它的半衰期大約5000年，很適合做為生物年代的檢測，因為生物體裡會有恆定量的碳14，直到生物死亡時，碳14失去補充，就會變得愈來愈少，因此只要檢驗碳14的含量，就能大略知道生物存活的年代。

最初以碳14察考凍土層是在2009年的研究，當年亞利桑那大學就發現了阿拉斯加凍土區確實出現的老年碳，隨後，2016年的研究也在北極圈的湖泊裡，發現與湖泊同齡的甲烷。而今年的研究中則發現，阿拉斯加湖泊的二氧化碳和甲烷，來自過去3000至4000年的老碳，而且有些還更古老。

(中時電子報)