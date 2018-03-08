2018年03月08日 17:50 中時 謝瓊雲

「大俠百草翁」 員林衡文宮10日晚再現金光戲風華

令人懷念的經典布袋戲重現戲迷眼前！曾以「大俠百草翁」風靡一時的光興閣掌中劇團，第二代傳人鄭成龍2年前一場大病初癒，決定讓金光戲重出江湖，10日晚間將在衡文宮免費演出酬神，讓老布袋戲迷一飽眼福回味當年。

1961年鄭成龍的父親鄭武雄創立劇團，自編自導自演，並引進創新燈光音效的金光戲，在1980年代以中型戲偶在員林市明都戲院、萬華佳樂戲院內台戲巡演，最高曾創下連演四個月，單日票房4萬元的輝煌紀錄。

從小在戲班子出生、成長的鄭成龍，國一起也開始隨團北上演出；隨著國人娛樂習慣改變、傳統戲曲沒落，退伍後他選擇進入傳統產業工作，未繼承衣缽。

鄭成龍說，罹患鼻咽癌期間想起兒時每年中秋父親都會帶戲班到衡文宮演出野台戲，他虔誠向玄天上帝祈求，最後接受35電療、9次化療，歷經9個月終於抗癌成功；為了這次2小時演出，找來劇場式布袋戲金鷹閣陳皇寶擔綱舞台總監，費時逾半年編劇、近三個月更是天天密集操偶練台詞，保證精采可期。

他說，父親7年前過世，留下近千尊中型戲偶，每件華麗戲服都由母親一手設計細細縫製，能重新登台演出，最開心的就是母親。

為了整理父親3千本手稿劇本，鄭成龍重回學校進修，還寫成碩士研究論文，他說父親的演出劇情獨立創作、鮮少重複，故事裡講述許多忠孝節義的傳統價值，是傳統戲曲最可貴之處。

(中時)