太久沒做會不行！男人終年「零發射」恐現6大危機

2018年03月08日 17:56 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

男人30歲後，男性賀爾蒙逐年下降，性慾也會隨之降低。(圖/達志影像)

你多久沒有嘿咻了？原來太久沒愛愛也會出事。婦產科醫師蔡鋒博表示，性冷感不是女人的專利，其實男人也會性冷感，尤其邁入更年期的男性，性慾可能逐漸降低，但是男人如果經年累月「零發射」，恐怕出現高血壓、前列腺癌、免疫力下降等6大健康危機。

男人30歲後，男性賀爾蒙逐年下降，可能出現體力下滑、性慾降低、硬不起來等問題。華人健康網報導，婦產科醫師蔡鋒博指出，太久沒做愛做的事，可能出現下列6大危機：

1.勃起困難：美國醫學期刊研究發現，每周性愛不到一次的50歲男性，陽痿的機率是每周性愛超過2次男人的兩倍。也就是說會「越用越靈光」，不用會生鏽。

2.前列腺癌：每周射精4.6~7次的男性，70歲以前被診斷出前列腺癌的風險，比每周射精少於2.3次的男性要低36%。

3.高血壓：根據調查，經常從事性行為的男性血壓較低。

4.免疫力下降：有固定性交的男女，口水中的免疫球蛋白A增加，可對抗病毒、不易感冒。

5.壓力大：研究發現，性交可以釋放壓力，如同運動產生的腦內啡，有助於減壓。

6.專注力：性交可適時釋放壓力，進而增進專注力；反之，如果經年累月沒有愛愛，很容易沒自信，導致工作表現變差。

蔡鋒博說，男人缺乏性趣，除了因為更年期之外，還有壓力大、沒自信、感情落單、習慣性自慰等原因。改善性冷感的方法包括：平時正常紓壓、多做戶外活動及適度運動；在婚姻關係中，也要避免讓性行為變成公式，夫妻可以一起尋求新的體位、或變換場景等，找出新的刺激新方式。

(中時電子報)