中印重返洞朗部署 印度防長：解放軍新建7機場

2018年03月08日 17:40 中時電子報 蔡萱

中國和印度在去年因修路導致主權糾紛，使雙方在錫金段洞朗地區對峙長達2個月。隨著夏天即將到來，印度高官日前才表示，中印在邊界的衝突恐會再次發生。印度國防部長西塔曼5日也表示，印度和中國軍隊已經重新部署在洞朗的對峙地點，中國在該地區為其軍隊人員修建直升機停機坪、崗哨和戰壕。

據印度《經濟時報》報導，最新的衛星圖像顯示，中國在錫金段邊境洞朗地區建造了7個直升機場，同時也已經在該區部署了坦克和導彈。

印度國防部長西塔曼（Nirmala Sitharaman）5日在印度下議院對此表示：「雙方從去年對峙地點撤出來後，已經在各自的陣地上重新部署，但雙方的力量都有所減弱」。她也表示，為了在冬季維持這些部隊，解放軍已經開始建設一些基礎設施，包括崗哨、戰壕和直升機停機坪。

印度國防部次長巴姆拉（Shubhash Bhamre）上周才說，隨著夏天即將到來，大部分位於山區的中印實際控制線沿線的部隊將更有利於軍隊的軍事行動，「有很多事情正在進行，任何事都能激化事態的升級」，他也說中印雙方努力增強互信的同時，印度仍需繼續採取必要措施來確保實際控制線的尊嚴。

中國和印度去年6月在錫金段邊境洞朗地區因中國修路爆發土地主權爭議，印度阻止中國繼續修路，導致雙方軍隊形成對峙，期間兩國外交單位彼此指責對方越界，直到僵持了73天後雙方才同意撤兵結束對峙。

不過在結束對峙後，仍消息稱中國在邊境增強軍事建設。同時印度軍方也被指修建往洞朗地區的道路，以利雙方再次爆發衝突時調兵，讓邊境的局勢始終不平靜。

(中時電子報)