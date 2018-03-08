陸委會再批惠台措施：統戰又「利中」 如何心靈契合？

2018年03月08日 18:36 旺報 徐維遠

陸委會副主委兼發言人邱垂正8日在例行記者會表示，針對大陸日前公布的31項惠台措施，經過陸委會與相關部會盤點，半數以上為既有措施、僅是加以明文化或整合，也並非單純惠台、更具有「利中」的實質目的，又如何「心靈契合」？他表示，國安會與行政院已研擬因應措施，預計下週提出。

邱垂正表示，惠台措施旨在提升大陸經濟發展、吸納台灣人才與資源技術，具有政治統戰意圖，這違背雙邊交往互惠互利原則。且根據國內輿情反應，也都認為對岸統戰目的明確，無法讓台灣民眾真正感受誠心善意；既然如此，又如何「心靈契合」？

邱垂正說，近期陸委會將密切關注兩岸交流情形，逐一評估中共措施對我相關產業、人才等可能影響，國安會與行政院已研擬相應處措施，針對產業、技術、人才與就業環境政策，檢視現行法令周延性，強化國家安全網風險控管，避免受到惠台措施不利影響。

邱垂正表示，做法上，將對國內育才、攬才、留才政策加以優化外，政府對台灣創新綜合實力有信心，將加強開拓國際市場吸引人才。當前台灣在國際各項評比具有優勢及競爭力，預計下週行政院將提出完整配套措施，向國人說明。

政府提醒，兩岸各項交流合作應符合兩岸法規，部分項目非單方開放即可，需要雙方協商才有可能，且兩岸在制度、法規、市場環境及價值理念存在差異，大陸並非民主自由社會，制度存在政治審查與市場潛規則，許多措施經常調整變動，企業與民眾前往前應謹慎評估風險，以維護自身權利與安全。

(旺報)