《中時晚間快報》民進黨南市長初選 黃偉哲勝出

2018年03月08日 17:41 中時電子報 中時電子報

◎民進黨南市長初選 黃偉哲勝出

民進黨公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲以41.58％支持度勝出。初選民調結果出爐後，民進黨中執會預計14日公告提名名單，若無意外，黃偉哲將代表民進黨參選台南市長。

◎川普擬簽署輸美鋼鋁徵重稅 加拿大、墨西哥可望豁免

美國總統川普擬於8日簽署文告，宣布對輸美鋼鋁課徵高關稅，全球準備迎接關稅貿易報復戰。這項措施將在川普簽署文告約兩周後生效。白宮今天暗示除加拿大、墨西哥可獲關稅豁免外，可能還有其他國家被排除在外，但不知道是否包括台灣在內。

◎歷史新高！ 國人平均30.7歲才生第1胎

隨著國人愈來愈晚婚，生育年齡也跟著拉高，統計顯示，國人生育第1胎的平均年齡，於2016年來到30.7歲，當中超過35歲的高齡產婦更佔了19.54％，兩項數字均創歷史新高；衛福部提醒，超過35歲懷孕生產，母親和寶寶的健康都易出狀況，呼籲國人把握最適當的25~29歲「黃金懷孕期」。

◎台灣恐掀雪崩式斷交潮？ 王毅：世界上只有一個中國

台灣和巴拿馬斷交後，是否引發台灣雪崩式斷交潮？大陸外交部長王毅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會多年來形成的共識。」

(中時電子報)