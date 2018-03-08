趙薇291億資產曝光 闖進全球白手起家女富豪榜

趙薇稍早分享自拍照（左圖）。（圖／取自vicki_zhaowei IG）

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中時電子報
趙薇和老公黃有龍育有一女。（圖／取自築夢者之龍行天下微博）
歐普拉和J.K羅琳也入選白手起家女富豪榜。（圖／達志影像）

41歲大陸女星趙薇與富商黃有龍結婚10年，夫妻倆聯手淘金，去年卻因涉及空殼交易滑鐵盧，除了挨罰60萬人民幣（約277萬台幣），還遭勒令禁入證券市場5年，連阿里巴巴創辦人馬雲都急著切割，稱和趙薇「見面沒10次」，今(8日)上海胡潤研究院公布「2018胡潤全球白手起家女富豪榜」，趙薇夫妻以63億人民幣（約291億台幣）打進第100名，也算終於一吐怨氣。

趙薇夫妻婚後靠多角經營淘金有成，是《富比士》中國名人榜與收入榜的常勝軍，今胡潤研究院公開一份全球白手起家女富豪榜，前十名有一半來自大陸，「藍思科技」的創始人兼董事長周群飛以615億人民幣（約2843億台幣）奪下第一名，龍湖集團吳亞軍、富華國際集團主席陳麗華則緊追在後。

值得注意的是，去年因涉及空殼交易的趙薇夫婦，首度以63億資產闖進女富豪榜第100名，名主持人歐普拉以220億（約1017億台幣）獲第19名，《哈利波特》作者J.K羅琳擁95億（約439億台幣）財富排名第62。而趙薇稍早也在IG分享素顏自拍，慶祝婦女節，粉絲也為她打氣說：「加油，聰明伶俐的小燕子」、「永遠支持你」。

(中時電子報)

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