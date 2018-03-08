辰亦儒「凍齡術」太強 身旁同學竟遭誤認成老爸

2018年03月08日 17:50 中時 徐桐炘

辰亦儒回到求學地點溫哥華大啖海鮮。（經紀人提供）

品嚐美食之外，辰亦儒不忘運動維持身材。（經紀人提供）

藝人辰亦儒今年初行程馬不停蹄，1月開始趕拍網路電影《尋龍契約》，春節也在劇組度過，殺青後即刻前往紐約出席與連鎖麵包店「貝肯庄」兩家新店開幕會，他抽空在北美充電度假，逛街時被粉絲認出要求合照，店員得知他是明星後，竟然興奮詢問辰亦儒同行同學：「那是你兒子嗎？」讓同學大笑37歲辰亦儒的凍齡保鮮術太強！

辰亦儒把握時間在9天內走訪4個美加城市，回到過去唸書的溫哥華，他表示就像過重回學生時代一樣每天大吃美食，餐餐大啖各式海鮮及生蠔，不過他還是堅持所待的飯店都必須有健身房的設備，每日運動健身將保持身體在最佳狀態，他也特別安排觀賞最喜愛的NBA比賽及到尼加拉瓜瀑布，感嘆：「大自然的力量完全可以療癒身心。」

辰亦儒和好友吳尊及吳建豪投資副業成績頗佳，「貝肯庄」目前在台北、重慶、汶萊和紐約等地已經有8家店面，今年一口氣開4家分店，選在紐約是看準當地人愛吃麵包，其中一家放在中國城，想必也是希望透過幾個合夥大明星的名氣吸引顧客上門，果然他們出席活動當天，麵包在半天內就銷售一空，接著還會在台北、重慶拓新店。

(中時)