郭泓志罹患睪丸癌？幸好虛驚一場

郭泓志疑似罹患睪丸癌，所幸檢查後為良性腫瘤。（中央社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

效力於富邦悍將的前旅美左投郭泓志在農曆春節期間發現身體有異樣，檢查後原本高度懷疑為睪丸癌，所幸3月初開刀並經過最後檢查，確認為良性腫瘤。郭泓志透過經紀公司發表聲明，感謝球團與家人的全力相挺，雖然確定趕不上開季，仍會全力以赴，用最快的速度回到球場。經紀公司聲明全文如下：

郭泓志在年初結束於美國的復健及自主訓練後，2月開始向所屬球團富邦悍將報到展開春訓。但在農曆年假期間，郭泓志發現身體有異樣，多次檢查後，醫師原先高度懷疑為睪丸癌，並在3月初安排手術，所幸最後檢查報告確認為良性腫瘤。

這段時間富邦悍將球團始終給予郭泓志全力支持，包含領隊、兩位副領隊、教練團及所有隊友不斷給予關心及鼓勵，防護團隊自始自終陪伴並提供醫療上的建議與協助。郭泓志說：「衷心的感謝富邦球團對我的照顧與體諒，也謝謝長庚周文毅醫師、陳建旭醫師以及高醫周伯禧醫師等醫療團隊，還有老婆家人、經紀公司都是我最堅強的後盾。經過這次我有很多感觸，希望我身邊所有人都能事事順心，如果真的遇到困難都能關關難過關關過。」

雖然因此耽擱到春訓的進度，已經確定趕不上開季，但郭泓志也表示，目前先按照醫師指示休養一段時間，接著他會全力以赴，用最快的速度回到球場，希望大家繼續幫富邦悍將及中華職棒加油。

(中時電子報)

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