楊肇嘉先生紀念館 座落清水國小日式宿舍群

楊肇嘉先生紀念館」8日舉行揭牌儀式，蔡楊湘薰（左三）及後代子女共同見證。（陳淑娥攝）

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「楊肇嘉先生紀念館」8日舉行揭牌儀式，蔡楊湘薰（中）及其子蔡明忠、蔡明興與市長林佳龍（左二）合影。（陳淑娥攝）

台中市歷史建築清水國小日式宿舍群第1、2棟，打造成「楊肇嘉先生紀念館」，8日舉行揭牌儀式，楊肇嘉的女兒、富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰等親臨表示，紀念館不僅可紀念父親生平，更可回顧台灣發展史。

蔡楊湘薰表示，清水國小是父親和她共同的母校，父親1914年留日學成歸國後，第一份工作便是在清小執教，是他實踐理想的出發點。時隔超過一世紀，將父親對台灣的愛，以紀念館形式回饋故鄉與母校，不僅可以紀念父親生平，更能從中回顧台灣發展、見證過去。

「內心很激動！」富邦集團董事長蔡明忠參觀後表示，他一直到小學前，放暑假時都會回「六然居」住，如今很多文物，讓他勾起小時候的記憶，彷彿歷歷在目。富邦金控董事長蔡明興則看得很仔細，他說，沒想到外公是一位小留學生，紀念館讓他再度重新認識外公！

市長林佳龍、市議員楊典忠、顏莉敏及清水國小校長黃美玲也參加揭牌儀式，林佳龍表示，楊肇嘉對清水在地發展不遺餘力，曾任首位清水街長，爭取縱貫鐵路、電燈架設等公共建設，楊肇嘉紀念館是送給台中的一個大禮物，感謝蔡楊湘薰女士捐贈900萬元，提供硬體設施設置紀念館並認養10年。

教育局表示，「楊肇嘉先生紀念館」規劃為六然館、希望館及藝文館3大核心展題。六然館命名自楊肇嘉晚年居所「六然居」，介紹他的生平背景，並規劃清水公學校簡史及修復紀實區。清水國小指出，待培訓導覽志工後，「楊肇嘉先生紀念館」才會對外開放。

(中時)

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