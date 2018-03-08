蔡改組國安團隊 學者龐建國：破壞政治倫理、向美傾斜、兩岸更不通

台灣競爭力論壇8日舉行「蔡政府内閣人事總檢討」記者會。（台灣競爭力論壇提供）

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旺報

蔡政府日前改組國安團隊，台灣競爭力論壇理事長、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國認為，這回的人事變化有三個特色：破壞政治倫理、向美國傾斜、和兩岸之間更加不通。

台灣競爭力論壇8日舉行「蔡政府内閣人事總檢討」記者會，龐建國提到，此次人事改組，主要是蔡英文國安團隊的大洗牌，國安會秘書長、國防部長、外交部長、和陸委會主委全部換人，但換人邏輯混亂，還嚴重違反政治倫理。

龐建國稱，吳釗燮、嚴德發和李大維先後擔任國安會秘書長，吳釗燮曾經是嚴德發和李大維的長官，嚴德發曾經是李大維的長官，如今李大維是國安會的秘書長，反而變成了外交部長吳釗燮和國防部長嚴德發的長官，「發號命令的和聽從命令的，忽然來了個角色互換，到底是誰聽誰的？其中，不管是明升暗降，還是明降暗升，都亂了套。」

另外，龐建國指出，蔡英文上台後，在美中台三邊關係上，一直有「親美遠中」的傾向，李大維和吳釗燮都當過駐美代表，蔡英文的用意很清楚，就是「全面押注華盛頓，緊抱美國大腿」，希望美國能幫台灣對抗大陸，不再有「中道而行、左右逢源」的想像，結果就是愈來愈有可能被美國當棋子耍，當肥羊賣。

龐建國也表示，蔡英文上台後不肯接受「九二共識」、在言詞上說「維持現狀」、行動上搞「去中國化」，兩岸僵局無法轉圜，換下張小月，讓陳明通回鍋，想用「較貼心的自己人」找尋兩岸突破口，但他認為，大陸底線劃得很清楚，且時間的籌碼正往對岸傾斜，大陸會有厚實底氣堅持底線，「不管妳用明通還是暗通，沒有九二共識就是不通。」

(旺報)

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