全國唯一虎尾農會落花生獲國內外雙認證

2018年03月08日 18:36 中時 許素惠

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠放下身段到生產線，和基層同仁一起揀選落花生，拚出全國唯一落花生雙認證的成果。（許素惠攝）

虎尾鎮農會落花生獲得ISO22000國際食品衛生管理安全認證，以及TGAP生產履歷雙認證，是全國落花生唯一獲得的農會。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮農會獲得ISO22000國際食品安全衛生管理系統認證、TGAP花生產銷履歷加工驗證標章雙認證，是全國落花生唯一獲證農會，農糧署特地力邀參加3月中旬台北世貿食品展，今年安全契作面積將擴展到200公頃，並積極開發更多元產品，提升農民收益。

「創造利潤讓員工及農民雨露均沾是最高目標」，虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠為達成理想，力行多項人事與資產盤整等革新，前者包括自己的司機及祕書都精減，後者則將閒置廳舍充分出租，甚至以她的私人房車充作公務車，單人事費每月就省下50萬元。

虎尾是落花生重要產地，為打響品牌提高農民收益，俾落實「從產地到餐桌」的食安理念，該會以契作方式嚴格控管施藥等田間管理，除了電腦「揀土豆」，再以人工二度精挑細選，黃鈺惠不惜放下身段，「校長兼撞鐘」到生產第一線和同仁共同揀土豆，帶動保險部主任陳秋蝦等主管一有空也加入，讓進入市場的土豆粒粒皆飽滿。

舉會上下同心協力，才半年便拚出TGAP花生產銷履歷加工驗證標章、ISO22000國際食品安全衛生管理系統雙重認證，成為全國300多個農會的領頭羊，不但打入各通路，甚至也在里仁上架，業績較去年同期成長5成。

今年二期花生價格不高，該會為了穩定價格，保護農民不受盤商宰割，每台斤以高於盤價2.5元收購，帶動更多農民預約要加入契作行列，契作面積預計今年將從100公頃擴充到200公頃。

黃鈺惠強調，農會主事者應該跳脫政治色彩，以為農民創造更大利潤為使命，才有存在的價值，也很感謝農糧署全力支持該會設立大型原料冷藏設備等各項創新需求，方能開創農會、農民及消費者等多贏局面。

(中時)