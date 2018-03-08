林萬億：軍人年金樓地板38990元獲立委支持

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總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁下午邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員討論軍人年金改革待協商的議題。與會委員重申因軍人服役特性、留營時間長、限期限齡退役、退休年齡較早、服役期間相對短、退役後轉換職業不易等，支持軍人年金制度另行規劃，其中立委一致支持軍人年改樓地板為38990元。

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，本次會議係針對2月27日向民進黨黨團委員報告軍人年金改革草案版本，有待進一步協商的幾項議題，逐一深入討論。關於最低保障金額，與會立委一致支持基於上述軍人職業特性，關於因退役人員原核定支領月退休俸額度比依新俸率計算公式計算得出之俸額高的數額，採十年緩降的最低調降門檻，也就是最低保障金額訂為少尉一級本俸加專業加給數額38990元。亦即，原支領金額低於38990元者，均不受此次軍人年改調整的影響。

林萬億表示，關於新制俸率的計算，與會立委表達新制俸率仿美軍制度應可接受。但宜考量社會可接受；有利國軍招募；保障退役人員生活穩定；照顧中低階軍士官因服役年資受限所造成的年資相對短少，以及；政府財務可負擔。故原規劃服役滿20年，起支俸率50%，每增加一年年資中將含以下人員增加2.5%，上將增加2.0%。應可再依上述要素，試算其它新版本供討論參考。

(中時)

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