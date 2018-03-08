翻轉人生　益品書屋餐飲巡迴書展　新住民藝文中心展出

2018年03月08日 18:03 中時 黃國峰

益品書屋「餐飲翻轉孩子的未來巡迴書展」8日起移師到新住民藝文中心展出， 民眾迫不急待的翻閱架上書籍，進入浩瀚的知識洪流中。（黃國峰攝）

益品書屋「餐飲翻轉孩子的未來巡迴書展」8日起移師到新住民藝文中心展出， 民眾迫不急待的翻閱架上書籍，進入浩瀚的知識洪流中。（黃國峰攝）

益品書屋「餐飲翻轉孩子的未來巡迴書展」8日起移師到新住民藝文中心展出，益品書屋創辦人戴勝益（中）、台中市民政局長周永鴻（右）、台灣新移民協會創會長麥玉珍（左），向民眾推薦好書，3月22號前都可到現場免費閱讀。（黃國峰攝）

學習是人生成功的開始，台中市民政局8日邀請益品書屋「餐飲 翻轉孩子的未來巡迴書展」移師到新住民藝文中心展出，超過4百本餐飲精裝書，豐富了大廳，也豐富了來看書人的心靈。展期即日起至3月22號，400本國內外餐飲專業書籍，提供民眾免費當場閱覽，引領民眾暢遊飲食文化世界。

現場有不少新住民朋友，迫不急待的翻閱，急於進入浩瀚的知識洪流中，台中市民政局長周永鴻表示，自己來自單親媽媽家庭，小時候母子被房東趕走的畫面依舊深刻，因此深刻瞭解弱勢家庭資源匱乏，了解益品書屋巡迴書展的理念，因此邀請益品書屋餐飲巡迴書展來此開展，希望藉由閱讀，開啟貧困孩子的世界觀，翻轉命運，也歡迎其他團體和市府合作，到偏鄉地區舉辦新住民書展。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益說，為什麼說餐飲翻轉孩子的未來，是因為自身經驗，當初從一無所有到現在員工一萬六千人，現在年輕人創業的希望就在餐飲及高科技產業，而餐飲業門檻相對較低。而新住民到台灣後的創業模式，很多都是以他們國家的美食為主，非常有特色，深受台灣民眾喜愛，但大多也僅有一家，希望新住民朋友看了這些書後，能發展起連鎖的餐飲企業。

戴勝益接著分享表示，王品在尾牙嚴禁員工喝酒，因為酒後行為或開車易肇事，一年裡其他天如要喝酒，請在家喝酒，因為王品有社會責任，吳寶春知道了也跟進，建議台中市府也跟進。另外也建議台灣能立種族平等法，大家都不要互相歧視，例如美國為什麼強大，那是因為美國是族群融合的國家，因而強大，希望新住民的加入讓台灣更強大。

台灣新移民協會，創會長麥玉珍表示，很多新住民開店前，也都會積極尋求相關知識，現在一次這麼多書就同個地方出現，對我們的幫助真的很大。

(中時)