台大24日開臨時校務會議 管中閔上任恐延到月底

2018年03月08日 18:11 旺報 簡立欣

台大1月5日選出中研院士管中閔為新任校長，至今已經超過兩個月，教育部仍未發聘書，教育部長潘文忠並明確表示「會等臨時校務會議結果，再做適法性處理」；台大8日則確定在3月24日舉行臨時校務會議，討論管中閔當選資格。預料管中閔上任恐延到3月底甚至4月初。

管中閔原預訂2月1日上任，卻因綠營立委等質疑其擔任企業獨立董事、抄襲論文，即使台大校長遴選委員會已經再度開會確認管中閔當選「毫無疑義」，至今教育部仍未核定人事案，並和監察院總共發出9道公文或密件「卡管」。台大校務會議代表、法律系二年級學生童昱文上月成功連署要舉行臨時校務會議討論管案。

台大8日中午開臨時校務會議程序委員會，決議在24日也就是原定的校務會議日同一天上午先討論管案，臨時校務會議結束後，再開校務會議。

據了解，外界原本認為17日是最可能召開臨時校務會議的日期，但因校務會議代表認為連續兩周開校務會議，且會議代表又高達170多人，費時費力，因此決議在原訂的3月24日合併舉行。

台大校長遴選委員會去年6月經校務會議選出21名委員，之後就完全由遴委會獨立作業，按照《大學法》及《台大校長遴選辦法》，校務會議無權過問校長遴選及聘任事宜。不過教育部長潘文忠7日對媒體明確表示，基於台大校長遴選須經校務會議1/3代表同意才能成為候選人，校務會議仍扮演同意推薦的角色，因此後續將針對討論重點及現有資料，對人事聘任作出適法性處理。

(旺報)